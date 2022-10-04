Після оголошення в росії "часткової могілізації" країну залишили 600-700 тисяч росіян, 200 тис. з них вирушили до Казахстану. Про це повідомляє Forbes із посиланням на джерела у кремлі.

Один співрозмовник видання повідомив, що з 21 вересня з Росії поїхало майже 1 млн осіб. Інший співрозмовник уточнив, що йдеться про 700 тис. громадян рф. Підрахувати, скільки людей залишили країну із туристичними цілями, неможливо.

Найпопулярнішими напрямками для росіян, які тікають від призову на війну з Україною, стали Грузія, Казахстан і Вірменія.

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МВС Казахстану також озвучило цифру понад 200 тис. росіян, які в'їхали в республіку з 21 вересня. За 9 днів - з 17 по 26 вересня - кордон із Грузією перетнули близько 78 тис. росіян, а виїхали з країни - понад 62 тис.

За даними прикордонного агентства Євросоюзу Frontex, з 21 по 27 вересня до ЄС в'їхали 66 тис. громадян рф. За даними на 30 вересня лише до Фінляндії прибули близько 60 тис. росіян. москва досі не озвучувала кількість громадян, які залишили країну за останні два тижні.