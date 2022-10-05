російський президент володимир путін доручив "передати Запорізьку АЕС під керування росії".

Про це йдеться в "указі" путіна.

Своїм "указом" путін доручив російському уряду забезпечити "прийняття у федеральну власність об'єктів використання атомної енергії Запорізької АЕС та іншого майна, яке є необхідним для здійснення її діяльності".

Він також наказав вжити заходів щодо створення "федерального державного унітарного підприємства "Запорізької АЕС".

Путін доручив уряду визначити особливості експлуатації, видачі ліцензій та інших аспектів регулювання діяльності "акціонерного товариства "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС"" на період до 2028 року.

У Росенергоатомі заявили, що Запорізьку АЕС "очолив" колишній головний інженер Балаківської АЕС Олег Романенко. Також там повідомили, що найближчим часом усі співробітники станції будуть "працевлаштовані" до штату нової "експлуатуючої організації" зі збереженням зарплати.