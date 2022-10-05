Цьогоріч у жовтні магнітних бур буде всього три. Всі вони будуть слабкими.

Проте все одно у ці дні метеозалежним громадянам потрібно дотримуватися рекомендацій, щоб не було поганого самопочуття.

Перша магнітна буря була 1 жовтня зі слабкою інтенсивністю. Другий слабкий сонячний спалах буде 29 жовтня. Ще одну магнітну бурю прогнозують 30 жовтня.

Щоб почувати себе добре, метеозалежним людям потрібно дотриматися таких порад: