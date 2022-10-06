КНДР здійснила у четвер, 6 жовтня, запуск двох балістичних ракет у бік Японського моря. Про це повідомила берегова охорона Японії.

Ракети запустили з 15-хвилинним інтервалом. За даними берегової охорони, обидві вони впали у море. Риболовецькі судна, які знаходяться в цьому районі, отримали попередження не наближатися до уламків у разі їх виявлення. Район падіння знаходиться за межами виняткової економічної зони Японії.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, коментуючи запуск, заявив, що подібні дії КНДР "неприйнятні та загрожують безпеці".

Читайте також Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР

У Пхеньяні заявили, що проводять ракетні запуски на тлі великих військових навчань США та Південної Кореї. Напередодні Вашингтон запросив засідання Ради безпеки ООН через ракетні пуски КНДР.

Це вже 24-те з початку року ракетне випробування в КНДР. Минулого тижня КНДР провела чотири пуски балістичних ракет у бік Японського моря.

Попередній запуск відбулося 4 жовтня, коли Пхеньян запустив балістичну ракету середньої дальності, траєкторія польоту якої пролягала над північною частиною Японії.

Вона подолала відстань 4,6 тис. км і впала в Тихому океані. Дальність польоту, як зазначало японське Міністерство оборони, стала максимальною за весь час ракетних випробувань у КНДР.

Нагадаємо, на початку вересня КНДР офіційно проголосила себе ядерною державою.