КНДР запустила дві балістичні ракети у бік Японського моря [ Редагувати ]
КНДР здійснила у четвер, 6 жовтня, запуск двох балістичних ракет у бік Японського моря. Про це повідомила берегова охорона Японії.
Ракети запустили з 15-хвилинним інтервалом. За даними берегової охорони, обидві вони впали у море. Риболовецькі судна, які знаходяться в цьому районі, отримали попередження не наближатися до уламків у разі їх виявлення. Район падіння знаходиться за межами виняткової економічної зони Японії.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, коментуючи запуск, заявив, що подібні дії КНДР "неприйнятні та загрожують безпеці".
У Пхеньяні заявили, що проводять ракетні запуски на тлі великих військових навчань США та Південної Кореї. Напередодні Вашингтон запросив засідання Ради безпеки ООН через ракетні пуски КНДР.
Це вже 24-те з початку року ракетне випробування в КНДР. Минулого тижня КНДР провела чотири пуски балістичних ракет у бік Японського моря.
Попередній запуск відбулося 4 жовтня, коли Пхеньян запустив балістичну ракету середньої дальності, траєкторія польоту якої пролягала над північною частиною Японії.
Вона подолала відстань 4,6 тис. км і впала в Тихому океані. Дальність польоту, як зазначало японське Міністерство оборони, стала максимальною за весь час ракетних випробувань у КНДР.
Нагадаємо, на початку вересня КНДР офіційно проголосила себе ядерною державою.
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