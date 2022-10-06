Голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила про те, що українські захисники продовжують просуватися на півдні нашої країни, зокрема на півночі Херсонської області. Про це вона розповіла під час брифінгу.

Проте окупанти не послаблюють обстріли позицій ЗСУ та населених пунктів.

Обстановка залишається напруженою і її розвиток дуже динамічний. Ви можете це бачити з відкритих джерел. Ми робимо активні дії, ми просуваємося. Є напрямки, на яких заглиблення по лінії фронту відбувається до 20 кілометрів. Це і звільнені населені пункти, вже вісім ми проголосили з початку місяця.

Обстріли ворога, зокрема іранськими дронами-камікадзе, частково пов'язані з успіхами ЗСУ на фронті. Таким чином російські війська намагаються тиснути на мирне населення та призупинити штурми українських захисників.

Водночас Гуменюк додала, що українські війська продовжують просуватися та деокупувати українські землі, відкидаючи противника.