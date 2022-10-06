Наступ ЗСУ на південному фронті: Гуменюк розповіла деталі [ Редагувати ]
Голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила про те, що українські захисники продовжують просуватися на півдні нашої країни, зокрема на півночі Херсонської області. Про це вона розповіла під час брифінгу.
Проте окупанти не послаблюють обстріли позицій ЗСУ та населених пунктів.
Обстановка залишається напруженою і її розвиток дуже динамічний. Ви можете це бачити з відкритих джерел. Ми робимо активні дії, ми просуваємося. Є напрямки, на яких заглиблення по лінії фронту відбувається до 20 кілометрів. Це і звільнені населені пункти, вже вісім ми проголосили з початку місяця.
Обстріли ворога, зокрема іранськими дронами-камікадзе, частково пов'язані з успіхами ЗСУ на фронті. Таким чином російські війська намагаються тиснути на мирне населення та призупинити штурми українських захисників.
Водночас Гуменюк додала, що українські війська продовжують просуватися та деокупувати українські землі, відкидаючи противника.
Люди зустрічають (українських військових - ред.) тепло, люди зустрічають зі сльозами, але це сльози щастя... Поступово люди починають розповідати, як вони жили за часів окупації, викривають ті моменти, які відбувалися там і які далі будуть покладені в основу кримінального провадження.
по темі
Голова об'єднаного координаційного прес-центру "Південь" Наталія Гуменюк заявила про те, що на півдні окупанти мають проблеми з логістикою
Станом на четвер, 6 жовтня, українські війська продовжують контрнаступальні дії на кількох напрямках
У середу, 5 жовтня, над морем біля Очакова сили ЗСУ збили російський безпілотник "Орлан-10"
Україна продовжує досягати успіхів у наступальних операціях як на північно-східному, так і на південному фронтах
Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку.