Президент росії володимир путін, ймовірно, поки що не прийняв рішення про застосування ядерної зброї.

Про це повідомляє офіційний представник Пентагону Пет Райдер, заяву якого навів журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш у Twitter.

"У нас немає жодної інформації, яка б змусила нас змінити нашу позицію стратегічного стримування, і ми не вважаємо, що президент Путін прийняв рішення застосувати ядерну зброю в даний час", - заявив Райдер.