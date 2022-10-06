У Пентагоні не вважають, що путін вирішив застосувати ядерну зброю [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Президент росії володимир путін, ймовірно, поки що не прийняв рішення про застосування ядерної зброї.
Про це повідомляє офіційний представник Пентагону Пет Райдер, заяву якого навів журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш у Twitter.
"У нас немає жодної інформації, яка б змусила нас змінити нашу позицію стратегічного стримування, і ми не вважаємо, що президент Путін прийняв рішення застосувати ядерну зброю в даний час", - заявив Райдер.
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