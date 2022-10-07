У Празі напередодні відбувся перший саміт Європейської політичної спільноти. Формат заснував французький президент Еммануель Макрон. Спочатку йшлося про те, що зустріч глів держав та урядів може бути замінником для тих, хто прагне долучитися до Євросоюзу. Зараз же в ЄС наполягають - це зібрання не є альтернативою. І перше засідання - це фактично обʼєднання усієї Європи проти росії. Відвідала саміт і наша Олена Абрамович. Вона розповість більше.

Сорок чотири країни. Порадитись в ось цьому замку у Празі зібрались лідери усіх держав Європейського континенту. За винятком двох, яких не можна назвати демократичними - Білорусі та росії. І йдучи по червоній доріжці, лідери один за одним повторюють: обʼєдналися тут, аби протистояти путіну.

Катрін Якобсдоуттір, премʼєр-міністерка Ісландії:

Думаю, ми тут можемо побачити, що Європа солідарна проти російського вторгнення в Україну, об'єднана проти цієї агресивної війни.

Александр де Кроо, премʼєр-міністр Бельгії:

Якщо ви просто глянете на учасників, ви зрозумієте, в чому важливість. Тут зібрався весь європейський континет, за винятком двох країн - Білорусі та росії. Тож це демонструє, наскільки ізольовані ці дві країни.

Без коментарів, але широко посміхаючись, повз пресу пройшла британська премʼєрка Ліз Трас. Після виходу Британії з ЄС цей новий формат став для Лондона нагодою знову збиратися у європейському колі. Прибули й лідери країн, які ніколи не прагнули приєднатися до ЄС - Швейцарії та Норвегії. А також ті, хто давно стукає у двері Євросоюзу: Західні Балкани, Грузія, Молдова, Україна.

Ґітанас Науседа, президент Литви:

Не сприймайте Європейську політичну спільноту як заміну процесам розширення ЄС. Бо розширення Євросоюзу - це інший канал співпраці, дуже важливий для ваших країн. І переговори про вступ можуть початися, щойно ваші країни виконають висунуті Єврокомісією умови.

Марк Рютте, премʼєр-міністр Нідерландів:

Цей формат треба відокремлювати від розширення ЄС, бо тоді країни, які хочуть стати членами Євросоюзу, сприйматимуть його як альтернативу, а це не так. Це платформа, основа для обговорення європейськими лідерами головних проблем. А сьогодні це, по-перше, війна в Україні та безпека в Європі. А по-друге - усе, що стосується енергетики, змін клімату та нашої економіки.

Україну замість президента Володимира Зеленського представив премʼєр-міністр Денис Шмигаль. Такий виняток для нашої держави дозволили через війну - від усіх інших країн присутні саме глави держав. Традиційно для будь-яких зібрань такого рівня вони роблять спільне фото. Та слухають промову від господаря заходу - чеського премʼєра.

Петр Фіала, прем'єр-міністр Чехії:

Багато з вас мали схожі періоди в історії ваших держав. Ми розуміємо, що протистояти злу важко, але так само ми усвідомлюємо, що перемога за правдою. На це може піти час, але зрештою ми всі знаємо, що Україна переможе, тому що правда на її боці.

Виступив перед залою і Володимир Зеленський - через відеозвʼязок він розповів про чергову атаку росіян з допомогою іранських дронів. Та закликав захід вчергове обʼєднатися, щоб зупинити рф.

Володимир Зеленський, Президент України:

За 225 днів повномасштабної війни ми всі показали, що Європа може впливати на питання війни і миру. Але тепер всі разом ми маємо зробити так, щоб формула війни була повністю заблокована, а формула миру - повністю реалізована.

Після вступних промов учасників саміту поділили на групи по 10-15 осіб для ефективніших дискусій та пошуку рішень - безпекових, енергетичних, економічних. Відбувалися і низка двосторонніх зустрічей. У проміжку між ними з коротким коментарем до нас вийшла учасниця української делегації - віце-премʼєр міністерка Ольга Стефанішина.

Ольга Стефанішина, віце-премʼєр-міністерка України з питань євроінтеграції:

Ми передали свої пропозиції щодо наповнення цієї ініціативи, які полягають в глибшій інтеграції економічній, взаємодію у формуванні європейських політик на період до отримання членства, і також запропонували все ж таки, щоб цей майданчик став майданчиком для обговорення питань загальної безпеки і оборони.

Завершили саміт лідери спільною вечерею. Там і поділились своїми спільними баченнями з питань енергетики, економіки, безпеки. Усі без винятку підтримали Україну у боротьбі з російською агресією. А ще домовились про наступний такий саміт. Відбудеться він навесні у Молдові.