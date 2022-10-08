КНДР здійснила запуск одразу двох, ймовірно, балістичних ракет, у бік Японського моря. Про це повідомив телеканал NHK.

Про новий ракетний запуск Північної Кореї повідомила берегова охорона Японії. Наголошується, що обидві ракети впали за межами виняткової економічної зони Японії у Японському морі.

Влада закликає судна, які знаходяться в регіоні, у разі виявлення уламків ракети не наближатися до них, а негайно зв'язатися з береговою охороною.

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З початку року КНДР вже провела 27 ракетних пусків, включаючи випробування міжконтинентальних балістичних ракет.

Минулого тижня Північна Корея провела чотири пуски балістичних ракет у бік Японського моря. Пуски відбулися 4 та 6 жовтня. Пентагон заявив, що Пхеньян готується провести випробування ядерної зброї.

Нагадаємо, на початку вересня КНДР офіційно проголосила себе ядерною державою.