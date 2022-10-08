КНДР запустила дві балістичні ракети у бік Японії [ Редагувати ]
КНДР здійснила запуск одразу двох, ймовірно, балістичних ракет, у бік Японського моря. Про це повідомив телеканал NHK.
Про новий ракетний запуск Північної Кореї повідомила берегова охорона Японії. Наголошується, що обидві ракети впали за межами виняткової економічної зони Японії у Японському морі.
Влада закликає судна, які знаходяться в регіоні, у разі виявлення уламків ракети не наближатися до них, а негайно зв'язатися з береговою охороною.
З початку року КНДР вже провела 27 ракетних пусків, включаючи випробування міжконтинентальних балістичних ракет.
Минулого тижня Північна Корея провела чотири пуски балістичних ракет у бік Японського моря. Пуски відбулися 4 та 6 жовтня. Пентагон заявив, що Пхеньян готується провести випробування ядерної зброї.
Нагадаємо, на початку вересня КНДР офіційно проголосила себе ядерною державою.
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6 жовтня КНДР запустила ще дві ракети у бік Японського моря. Це сталося на тлі великих військових навчань США та Південної Кореї. Напередодні Вашингтон запросив засідання Ради безпеки ООН через ракетні пуски КНДР.
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