У США зробили несподівану заяву, як має має закінчитися війна рф проти України [ Редагувати ]
Закінчення війни росії проти України треба шукати дипломатичним шляхом, обидві країни мають сісти за стіл переговорів.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє ABC News.
"Що має статися: обидві сторони мають знайти можливість виходу з цього переговорним шляхом, мирно та дипломатично", - сказав Кірбі.
Він також зазначив, що у Вашингтоні на цей момент не вбачають з боку росії серйозних намірів вести предметні мирні переговори з Україною.
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