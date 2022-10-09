Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефону розмову. Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

Під час годинної бесіди вони обговорили незаконну анексію рф українських територій, ядерні загрози кремля, а також мобілізацію в росії.

Під час розмови федеральний канцлер і президент США погодилися, що нещодавня анексія росією українських територій є масовим порушенням принципів статуту Організації Об'єднаних Націй і має розглядатися як спроба насильницького захоплення чужої території і ніколи не буде прийнята.

Вони також розділили думку про те, що оголошення "часткової" мобілізації в росії було серйозною помилкою. Зазначається, що це ще раз показало, яку гірку ціну доводиться платити російським громадянам за прорахунки путіна.

Політики також розкритикували нещодавні ядерні загрози росії як безвідповідальні та погодилися з тим, що такий крок матиме надзвичайно серйозні наслідки для країни-агресора.

Лідери також зазначили, що відмова росії виконувати міжнародні вимоги щодо припинення бойових дій веде країну до зростаючої міжнародної ізоляції. Шольц та Байден знову закликали путіна припинити військові дії та повністю вивести свої збройні сили з усієї території України.

США та Німеччина й надалі чинитимуть санкційний тиск на росію.

Федеральний канцлер і президент США також засудили акти саботажу на газопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2". Цілеспрямовані порушення критичної інфраструктури неприпустимі і спричинять одностайні відповіді.

Також політики обговорили підготовку до майбутніх зустрічей у форматі G7 та G20, на яких також обговорюватиметься вторгнення росії до України та те, як боротися з його наслідками.