У посольстві США закликали громадян Сполучених Штатів виїхати з України через удари росії, які становлять "пряму загрозу цивільному населенню та цивільній інфраструктурі".

"Росія здійснила напади на цивільну інфраструктуру України, а також на урядові об’єкти в Києві та інших місцях. Удари Росії по Україні становлять пряму загрозу цивільному населенню та цивільній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.

Посольство закликає громадян США сховатися на місці та покинути Україну, використовуючи доступні приватні наземні транспортні засоби, коли це буде безпечно.