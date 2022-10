У посольстві США закликали громадян Сполучених Штатів виїхати з України через удари росії, які становлять "пряму загрозу цивільному населенню та цивільній інфраструктурі".

"Росія здійснила напади на цивільну інфраструктуру України, а також на урядові об’єкти в Києві та інших місцях. Удари Росії по Україні становлять пряму загрозу цивільному населенню та цивільній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.

Посольство закликає громадян США сховатися на місці та покинути Україну, використовуючи доступні приватні наземні транспортні засоби, коли це буде безпечно.

Russia’s continued strikes in Ukraine pose a direct threat to civilians and civilian infrastructure. The Embassy urges US citizens to shelter in place and depart Ukraine now using privately available ground transportation options when it is safe to do so. https://t.co/0Y5V9TLBYX