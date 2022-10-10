росіяни обстріляли прифронтовий Словʼянськ [ Редагувати ]
Били росіяни і по прифронтовому Словʼянську. Ракета влучила в житловий будинок.
Там загинула родина, але дитина - вижила. Деталі розкаже наш воєнкор Руслан Смєщук.
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