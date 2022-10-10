Чергова порція брехні та маніпуляцій: що говорив путін у зверненні

Кремлівські пропагандисти публікують цинічні пости, а пересічні росіяни їх просто лайкають. І усе це шоу - під керівництвом путіна. Той сьогодні скликав Радбез і за його результатами виступив зі зверненням. Про чергову порцію брехні від диктатора - розкаже Владислав Політ.