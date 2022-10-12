У режимі тотальної економії електроенергії вже два дні живе й Дніпропетровщина. Людей там закликають не вмикати потужні прилади без потреби. Бо кожен заощаджений кіловат йде на підтримку роботи лікарень, громадського транспорту та іншої критичної інфраструктури. Артур Терещенко розкаже докладніше.

Того дня протягом п'ятигодинної ранкової повітряної тривоги в місті лунає з десяток вибухів. Кілька ворожих ракет влучило по житловому кварталу. За кілька хвилин до першого удару пан Олександр припарковує свою автівку біля роботи й заходить у приміщення. Саме це й рятує чоловікові життя, його легковик за мить перетворюється на купу брухту.

Олександр, житель Дніпра:

Поставил машину вот здесь, пошел на работу, здесь был на работе. Потом выстрелило, вышли, ну вот такая картина...

У будинках уздовж дороги вибуховою хвилею повибивало вікна та пошкодило балкони.

Олена, жителька Дніпра:

Ну конечно это было очень страшно, когда все сыпалось и еще были взрывы и взрывы.

Будь він проклят цей путін і вся його оця шайка…

Посеред проїжджої частини російська ракета утворила вирву завширшки в десять та глибиною у два метри. Небезпечне залізяччя впало поряд із пасажирським автобусом, в якому в ту мить їхали зо два десятки містян.

А що тут відновлювати? Гляньте переда нема у автобуса, всьо…

Доки медики рятували життя пораненим, комунальники якнайшвидше відновлювали дорожнє полотно. Попри несприятливі погодні умови, до ранку - провалля наче й не було.

Дмитро Коробов, керівник Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради:

Нами було відновлено 300 метрів квадратних зруйнованого асфальтного покриття, яке було улаштовано у два шари. До цього цьому передувала заміна пошкодженого зливового колектору, тобто було влаштовано нову трубу довжиною 15 метрів.

Інша бригада протягом доби відновлювала понад три сотні метрів контактної мережі.

Антон Андрієнко, головний спеціаліст відділу Дніпровської міськради:

Вчора було 70 метрів, сьогодні 250, один кронштейн і два світильники.

Працівники житлосервісів протягом вівторка обстежили всі багатоповерхівки, що постраждали внаслідок масованої ракетної атаки. Переконують: матеріали та роботи будуть профінасовані з міського бюджету. Впоратись обіцяють до холодів.

Людмила Бойко, директорка КП "Жилсервіс-14":

Вже обстежено близько 500 вікон. Учора ввечері уже почали затягувати плівкою, робити заміри для встановлення металопластикових вікон.

На Дніпропетровщині дотепер діє режим тотальної економії електроенергії. Мешканців закликають не користуватися зайвими електроприладами, щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура.