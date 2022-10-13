Нас намагаються позбавити національної ідентичності, забрати нашу історію як народу. Росія вже знищила в Україні понад три тисячі освітніх та культурних об'єктів. Їх мішень - наші музеї, храми, пам'ятники. І це при тому, що держава терористка є членкинею ЮНЕСКО. Організації, яка опікується охороною культурних цінностей у випадку збройних конфліктів. Ба більше, росія ще й головує в одному із ключових органів - Комітеті Світової спадщини.

І щоб поставити крапку в цьому абсурді Володимир Зеленський закликав днями ЮНЕСКО виключити росію зі свого складу. Наскільки реальні такі перспективи і коли це може статися? Світлана Чернецька з'ясовувала.

Легендарний собор Софії Київської - один із семи об'єктів України, які належать до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Також у ньому Києво-Печерська лавра, дерев'яні церкви і давні ліси Карпат, історичний центр Львова, кримське місто Херсонес. І потрапити до списку цінностей ЮНЕСКО, які вважаються надбанням людства, означає - отримати додаткові гарантії збереження цих об'єктів.

Неля Куковальська, директорка Національного заповідника "Софія Київська":

На перший тиждень війни прийшла інформація, що готується збройний напад і ракетний удар на Софію. Для того, щоби знищити оці ознаки нашої української нації. Тому що Софія є якраз символом і державності, і духовності, і культури, і освіти в нашій державі, тому це було дуже страшно.

Зараз Софія готова вистояти у випадку ударної хвилі. Систему її захисту узгоджували із провідними експертами світу, зокрема і з ЮНЕСКО. Цьому заповіднику та іншим шести об'єктам світової спадщини пощастило, вони не зазнали руйнувань від воєнних дій. Але за підрахунками української влади - російські удари пошкодили вже 540 культурних пам'яток. В самій ЮНЕСКО підтвердили понівечення понад двох сотень об'єктів. Зокрема, церков, музеїв та пам'ятників. Найбільше в Донецькій та Харківській областях. Згадайте лише театр в Маріуполі чи лавру у Святогірську.

Дора Мерай, мистецтвознавиця, історикиня, професорка Центральноєвропейського університету:

Під час війни часто стається, що повідомляють про пошкодження пам'яток культури ЮНЕСКО, але за кадром залишаються менші місцеві пам'ятки, які дуже важливі. І ми часто чуємо ніби таке виправдання, що насамперед треба дбати про людей, так, треба, але об'єкти нашої спадщини однаково важливі. Це наша ідентичність, вони дають відповіді на запитання - хто ми, звідки ми походимо, хто ми зараз і мають вплив на те, куди ми рухаємося далі в майбутньому.

Насправді, за умовами Гаазької конвенції, сторонам воєнного конфлікту забороняється руйнування чи пошкодження культурних цінностей. За це навіть передбачена кримінальна відповідальність. Бо ж втрачається не лише національна ідентичність, але й частина культурної спадщини всього людства. Підписантами цієї угоди є і росія, як спадкоємиця СРСР, і Україна. рф, крім того, ще й головує в одному із ключових органів ЮНЕСКО - Комітеті Світової спадщини, який відповідає за охорону історичних і культурних об'єктів.

Володимир Зеленський, президент України:

Шановні захисниці й захисники освітніх, наукових і культурних здобутків людства! Скажіть, будь ласка, чому представники росії досі серед вас? Що вони роблять у ЮНЕСКО? Як взагалі можуть бути в ЮНЕСКО представники держави-терориста, яка гордиться тим, які руйнування спричиняє в іншій країні? Держава-терорист має бути виключена з усіх органів ЮНЕСКО і з самої організації. Хай це буде історичним прикладом для всіх у світі, що ніхто не буде терпіти ворога культури, ворога історії, ворога освіти, ворога науки.

Це звернення президента Зеленського безпосередньо до виконавчої ради ЮНЕСКО. Але усі запитання так і залишилися без відповіді.

Насправді, ЮНЕСКО не має повноважень для виключення росії. Бо за конституцією цієї організації, кожен член ООН автоматично отримує право на членство в ЮНЕСКО. Отже доки росія залишатиметься в Організації Об'єднаних Націй, їй нічого не загрожує і в установі, яка відповідає за збереження культурної спадщини.

Попри це, ЮНЕСКО активно співпрацює з Україною, щоби вберегти від руйнувань агресора якомога більше цінних об'єктів. До цієї місії підключився також з десяток міжнародних організацій, які визнають вагу української спадщини. Вони терміново рятують експонати та будівлі.

Валері Фріленд, виконавчий директор організації зі збереження пам'яток культурної спадщини ALIPH:

Починаючи із закупівлі матеріалів, необхідних для збереження предметів, це коробки, склади, засоби протипожежної безпеки, зміцнення вікон та дверей в музеях, бібліотеках та архівах по всій країні. Ми також профінансували закупівлю чотирьох мобільних лабораторій, це такі собі машини швидкої допомоги, які допомагатимуть з консервацією та збереженням в надзвичайних умовах. Ми вже витратили 3 мільйони доларів на допомогу Україні.

Тим часом Київ наполягає на внесенні до списку об'єктів ЮНЕСКО історичного центру Одеси. Експерти кажуть, що взагалі в умовах війни - навіть звиклі будівлі отримують нове історичне значення.

Дора Мерай, мистецтвознавиця, історикиня, професорка Центральноєвропейського університету:

Раніше пам'ятки культури - це було щось цінне, старовинне, унікальне, красиве, але тепер навіть спроби врятувати об'єкти додають нового значення і нової цінності. Війна вносить свої зміни. Приміром, ми не зможемо по-старому дивитися на музеї чи театри, які слугували прихистком від бомбувань для місцевих. Тобто зараз на наших очах створюються нові пам'ятки культури.

І окрім поточної допомоги для порятунку пам'яток культури, міжнародна спільнота вже готується до реконструкції та відбудови української спадщини після війни.