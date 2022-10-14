Київщина – знову під ударом росіян: постраждали обʼєкти критичної інфраструктури [ Редагувати ]
Київщина сьогодні - знову під ударом росіян. Вранці ворог дронами-камікадзе атакував одну з громад області. Під удар потрапили об'єкти критичної інфраструктури. Далі матеріал Анатолія Журавльова - про ворожу тактику ракетного терору.
Від початку тижня рашисти випустили по Україні понад півтори сотні ракет і дронів. Більшу частину з них фахівці української протиповітряної оборони збили!
Юрій Ігнат, речник Командування повітряних сил Збройних сил України:
І винищувальна авіація, і зенітні ракетні війська, і мобільні вогневі групи, які озброєні переносними ракетними комплексами, залучалися до збиття саме цих ракет. І фактично підрозділи зі всієї України. У відсотковому відношенні все більше росте збиття саме дронів-камікадзе, які теж сколихнули суспільство.
Ось так працювали наші захисники на Київщині.
А на цих кадрах - залишки збитої ракети. Також у Київській області.
Олександр Малиш, головний криміналіст ГУ НПУ в Київській обл.:
Ми маємо три локації збитої ракети. На щастя, не відбулося загоряння території. Всі деталі і найменші дрібниці цієї ракети фіксуються для подальшого встановлення марки і моделі.
Уламки ракети розкидані в лісі в радіусі ста п'ятдесяти метрів.
Іванна Попович, староста села в Київській обл.:
Був сильний удар, летіло прямо над самим селом. Ну летіло в напрямку Києва. Дякувати Богу, що вона впала саме в лісі, що не впала на жилі будинки. Адже рядом тут багато сіл.
Начальник районного управління ГУ НПУ в Київській обл.:
Слава Богу, скажем так, ніхто не постраждав. В де у кого від тремтіння повилітали шибки.
Це вже не вперше російські ракети завдають клопоту місцевим жителям. Втім критичних руйнувань і жертв від ворожих атак тут зафіксовано не було.
Іванна Попович, староста села в Київській обл.:
Рятує ліс… І одна ракета впала на дачах. Но тоже на території, де не було будинків. Просто територія була вільна - земельна ділянка, де ніякої забудови.
Але подекуди російські ракети таки влучають у ціль. На Київщині руйнування через нещодавню масовану атаку зафіксовані в трьох районах.
Сергій, житель Київської обл.:
Осьо стояли ворота, глянь що з них сталося. Були два метра на чотири. Мирні люди жили, і що вони наробили!? Не то, що вони даже сволота - це нелюди таке можуть тільки робити.
Олексій Кулеба, начальник Київської обласної військової адміністрації:
Руйнування, на жаль, досить значні. Можу сказати про те, що зараз вже 32 будинки в нас пошкоджені. Є, які повністю зруйновані, є які частково. Також в нас 2 потрапляння в обʼєкти критичної інфраструктури.Найстрашніше, на жаль, що в нас є одна загибла людина. Це молодий хлопець і 10 людей поранено.
Грошей на вбивства мирних українців росія не шкодує. Ракетні удари по Україні лише 10-го жовтня коштували державі-терористу, за підрахунками аналітиків, від 400-сот до 700-сот мільйонів доларів США! На думку військових експертів, керівництво росії готове платити за теракти, аби тільки відволікти увагу громадян від реальних проблем свого війська на фронті.
Сергій Кузан, військовий експерт:
Вони терплять поразку практично по всій лінії фронту, відступають десь, їхні бійці здаються в полон. І от таким чином вони бʼють вже по мирних обʼєктах. Для того, щоб продати своєму внутрішньому споживачеві хоч якусь "перемогу". В їхньому розумінні - знеструмити, позбавити світла, позбавити тепла, позбавити життів цивільне населення - це вже є перемогою.
Україна вже 232 дні протистоїть повномасштабній агресії ворога. Втім і наші захисники, і мирні жителі, що постраждали від обстрілів наголошують, - жодними терактами росіянам не зламати нашу волю до перемоги.
Не залякають вони ніколи нас. У них цього не вийде. Ми знаємо про те, що ми переможемо!
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