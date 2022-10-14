Черговий караван із продовольством вийшов з портів Одеси [ Редагувати ]
У п'ятницю, 14 жовтня, з українських портів вийшли ще 3 судна з агропродукцією. Про це повідомляє Мінінфраструктури.
Вони прямують споживачам до Африки та Азії.
Серед них балкери SUPER ARSENAL, який доставляє 27,5 тисячі тонн кукурудзи в Туніс, і SEA LUCK, який доставляє 13,5 тисячі тонн пшениці в Алжир.
Зазначається, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 7,4 млн тонн агропродукції. Загалом з українських портів вийшли 334 судна із продовольством для країн Азії, Європи та Африки.
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