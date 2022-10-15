Скільки росія тримає "Калібрів" у Чорному морі [ Редагувати ]
У Чорному морі нині перебуває 3 російських судна-носії "Калібрів". Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Окупанти можуть атакувати Україну 12 крилатими ракетами.
Угруповання ворожих сил складається з 12 кораблів і катерів, які маневрують поблизу Криму, ховаючись від шторму та нашої зброї за мисом Тарханкут.
В ОК "Південь" наголосили, що загрози ракетних ударів та атак дронами залишаються актуальними, та закликали:
- не нехтувати сигналами повітряної тривоги;
- оперативно переходити в укриття;
- не наражати себе на небезпеку;
- дотримуватись правила двох стін.
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