У вівторок, 18 жовтня, частина столиці залишилася без світла та води через ранкові обстріли. Так, у житловому масиві Троєщина сталося аварійне відключення води та світла.

18 жовтня внаслідок обстрілу рф було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури Деснянського району в місті Києві. Через це було відключено енергообладнання ДТЕК "Київські електромережі", що живить об’єкти водоканалу та житловий масив Троєщина.

Як додали в компанії, без світла залишилось 50 тисяч клієнтів району.

Як розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону, на Троєщині та деяких районах на Лівому березі Києва дійсно відсутнє водопостачання та електропостачання.