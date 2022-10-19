А зараз про те, як Київ оговтується від учорашньої атаки дронів. Кількість загиблих зросла до п'яти. Тіла чотирьох людей з-під завалів будинку дістали напередодні, а сьогодні рятувальники знайшли ще одну жінку...

Усі ці два дні на місці теракту, скоєного росіянами працювала наша колега Яна Танчак. І її матеріал - далі.

Другий понеділок поспіль кияни прокидаються від звуків вибухів.

Іранські дрони-камікадзе атакують центр.

Напередодні у бік Києва летіли 28 дронів-мопедів. Їх збивала - ППО. Намагалися це робити й патрульні поліцейські.

Але п'ять вибухів таки здригнули столицю.

Було багато вибухів перестрілки, чула, як вони летіли. - Я був у підвалі, коли все почалося, ось я живу у цьому великому, внизу поряд з цим, що розбили. - Сразу за цим будинком отель, ми там остановились, взрывы чули, як літав як жужжав, все чули. - На работу на семь часов иду, смотрю огонь горит, думаю, ну уже прилет был, ну я иду спокойно. Потом слышу такое стрельбище - бубух бубух, думаю может кого-то кто-то стреляет, я сразу упала на пол возле бордюра, легла закрыла руками голову, осколки полетели.

Один під'їзд цієї чотирьохповерхівки просто склався, як картковий будиночок.

З-під завалів врятували 19 людей і кота Філю.

Але, на жаль, у день атаки під завалами знайшли тіла чотирьох загиблих. Серед них була молода подружня пара. Через три місяці в них мала народитися дитина...

Сьогодні дуже темний день для нашої компанії. Сьогодні ми втратили Віку, нашу сомельє, неймовірно добру та чуйну людину, частину нашої родини... її тіло знайшли в обіймах із коханим чоловіком Богданом та котом у будинку, куди прилетів російський дрон. Вони чекали на дитину. Ми шалено любили Віку.

Пошуково-рятувальні роботи тривають і сьогодні.

За цим уважно спостерігає Олена.

Олена, донька загиблої від обстрілів:

Там просто моя мама залишилась, я телефонувала, коли був перший вибух - сказала, що здригнулася вся будівля, тоді коли другий - вона сказала бігом щось роби, бо мене завалило. І все я кинула трубку стала всім телефонувати, а потім вже скільки годин пройшло вона не брала трубку.

Щоб знайти маму Олени, рятувальники працюють дуже обережно.

Олена донька загиблої від обстрілів:

Вона знаходилась он біля коридору біля парадного, ну там зверху вже всі ці поверхи впали я не знаю. Нічого не кажуть, кажуть, що роблять все, що можливо, щоб ми тримали надію.

Через певний час маму Олени, пані Антоніну, знаходять.

З-під завалів рятувальники дістають і найімовірніше запчастину від іранського Шахіду.

Ось генератор, банальна система.

Після удару цього іранського дрону від конструкцій будинку фактично нічого не лишилось.

Яна Танчак, кореспондентка:

Цьому будинку понад 120 років. Попри те, що будинок не має охоронного статусу він має архітектурну та історичну цінність. Зведений в стилі історизм з елементами неоренесансу. Пережив кілька революцій і дві світові війни. Росіяни зруйнували його так, що відновленню він не підлягає.

Місцева влада постраждалим сім'ям обіцяє тимчасове житло. А загалом без домівок залишилися 16 родин. Тим часом Україна просить світ допомогти захиститися від дронів-камікадзе.

Володимир Зеленський, президент України:

володимир путін може записати собі чергове "досягнення" - убив іще одну вагітну жінку. Світ може й повинен зупинити цей терор. Коли ми кажемо про потребу України в засобах протиповітряної й протиракетної оборони, ми кажемо про реальні життя, які забирають терористи.

Українців вкотре закликають не нехтувати повітряними тривогами. Вони останніми днями лунають дуже часто і тривають по кілька годин.