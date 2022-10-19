Кількість загиблих від ударів дронів по Києву зросла до п'яти [ Редагувати ]
А зараз про те, як Київ оговтується від учорашньої атаки дронів. Кількість загиблих зросла до п'яти. Тіла чотирьох людей з-під завалів будинку дістали напередодні, а сьогодні рятувальники знайшли ще одну жінку...
Усі ці два дні на місці теракту, скоєного росіянами працювала наша колега Яна Танчак. І її матеріал - далі.
Другий понеділок поспіль кияни прокидаються від звуків вибухів.
Іранські дрони-камікадзе атакують центр.
Напередодні у бік Києва летіли 28 дронів-мопедів. Їх збивала - ППО. Намагалися це робити й патрульні поліцейські.
Але п'ять вибухів таки здригнули столицю.
Було багато вибухів перестрілки, чула, як вони летіли. - Я був у підвалі, коли все почалося, ось я живу у цьому великому, внизу поряд з цим, що розбили. - Сразу за цим будинком отель, ми там остановились, взрывы чули, як літав як жужжав, все чули. - На работу на семь часов иду, смотрю огонь горит, думаю, ну уже прилет был, ну я иду спокойно. Потом слышу такое стрельбище - бубух бубух, думаю может кого-то кто-то стреляет, я сразу упала на пол возле бордюра, легла закрыла руками голову, осколки полетели.
Один під'їзд цієї чотирьохповерхівки просто склався, як картковий будиночок.
З-під завалів врятували 19 людей і кота Філю.
Але, на жаль, у день атаки під завалами знайшли тіла чотирьох загиблих. Серед них була молода подружня пара. Через три місяці в них мала народитися дитина...
Сьогодні дуже темний день для нашої компанії. Сьогодні ми втратили Віку, нашу сомельє, неймовірно добру та чуйну людину, частину нашої родини... її тіло знайшли в обіймах із коханим чоловіком Богданом та котом у будинку, куди прилетів російський дрон. Вони чекали на дитину. Ми шалено любили Віку.
Пошуково-рятувальні роботи тривають і сьогодні.
За цим уважно спостерігає Олена.
Олена, донька загиблої від обстрілів:
Там просто моя мама залишилась, я телефонувала, коли був перший вибух - сказала, що здригнулася вся будівля, тоді коли другий - вона сказала бігом щось роби, бо мене завалило. І все я кинула трубку стала всім телефонувати, а потім вже скільки годин пройшло вона не брала трубку.
Щоб знайти маму Олени, рятувальники працюють дуже обережно.
Олена донька загиблої від обстрілів:
Вона знаходилась он біля коридору біля парадного, ну там зверху вже всі ці поверхи впали я не знаю. Нічого не кажуть, кажуть, що роблять все, що можливо, щоб ми тримали надію.
Через певний час маму Олени, пані Антоніну, знаходять.
З-під завалів рятувальники дістають і найімовірніше запчастину від іранського Шахіду.
Ось генератор, банальна система.
Після удару цього іранського дрону від конструкцій будинку фактично нічого не лишилось.
Яна Танчак, кореспондентка:
Цьому будинку понад 120 років. Попри те, що будинок не має охоронного статусу він має архітектурну та історичну цінність. Зведений в стилі історизм з елементами неоренесансу. Пережив кілька революцій і дві світові війни. Росіяни зруйнували його так, що відновленню він не підлягає.
Місцева влада постраждалим сім'ям обіцяє тимчасове житло. А загалом без домівок залишилися 16 родин. Тим часом Україна просить світ допомогти захиститися від дронів-камікадзе.
Володимир Зеленський, президент України:
володимир путін може записати собі чергове "досягнення" - убив іще одну вагітну жінку. Світ може й повинен зупинити цей терор. Коли ми кажемо про потребу України в засобах протиповітряної й протиракетної оборони, ми кажемо про реальні життя, які забирають терористи.
Українців вкотре закликають не нехтувати повітряними тривогами. Вони останніми днями лунають дуже часто і тривають по кілька годин.
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У центрі міста, там, де влучили ракети, комунальники вже поклали новий асфальт. Відновили й рух автівок. Загалом, окупанти ранком понеділка пошкодили з півсотні житлових будинків, три школи, дитячий садок, університет, лікарні.
Село межує з тимчасово окупованою Херсонщиною. І обстріли там постійні. Як виживають місцеві і чому не виїжджають? Олена Мендалюк розпитувала.
У Сватове підвозять техніку. Місцеві все це фільмують і викладають у мережу. Впевнені: ЗСУ знають, що з цим робити.
Людей там закликають не вмикати потужні прилади без потреби. Бо кожен заощаджений кіловат йде на підтримку роботи лікарень, громадського транспорту та іншої критичної інфраструктури.
Зараз комунальники ведуть відновлювальні роботи. Допомагають постраждалим із ремонтом і небайдужі. В одному з сіл побував Михайло Манилюк.