Поліцейські продовжують евакуйовувати людей під вогнем артилерії [ Редагувати ]
Поліцейські, просто під вогнем артилерії, продовжують евакуйовувати людей. Щоразу, в кожному рейді, їм доводиться виконувати ще й функції медиків і психологів. Про одну з поїздок екіпажу "Білого янгола" - наш наступний сюжет.
Приехали твои спасители. Ой… Приехали спасители - Вася и Рома. - Опа, бать. Сейчас, сейчас поправим…
Поліцейських екіпажу "Білий янгол" на прифронтових ділянках Донеччини місцеві жителі вже знають по іменам.
Это сегодня произошло? - Да, сегодня прилетело. К нему уже второй раз… - Закрывал дверь и тут взрыв и меня... - Сюда, да? Закинуло? - Ну сюда ж…
Поранені, знесилені, згорьовані… Всім людям, які постраждали від російської агресії, правоохоронці готові допомогти.
Боже, 73 года прожить і бомжом остаться… - Давайте. - У мене і астма, і чого тільки не було. - Сідай, родная, сідай туда.
Під час евакуації поліцейські часто забрають й тварин, яких їхні господарі просто не можуть залишити. Домашні улюбленці - чи не єдине, що нагадує людям про колись мирне життя. Нерідко і вони потребують медичної допомоги.
Постраждалих людей, яким необхідна мед-допомога, - ще більше. Правоохоронці після перев'язки доставляють їх до медиків. Ритм роботи в поліцейських - шалений. Завдяки їм, зокрема, з Мар'їнки та Новомихайлівки вдалося евакуювати вже майже всіх жителів.
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