Всім людям, які постраждали від російської агресії, правоохоронці готові допомогти.

Поліцейські, просто під вогнем артилерії, продовжують евакуйовувати людей. Щоразу, в кожному рейді, їм доводиться виконувати ще й функції медиків і психологів. Про одну з поїздок екіпажу "Білого янгола" - наш наступний сюжет.

Приехали твои спасители. Ой… Приехали спасители - Вася и Рома. - Опа, бать. Сейчас, сейчас поправим…

Поліцейських екіпажу "Білий янгол" на прифронтових ділянках Донеччини місцеві жителі вже знають по іменам.

Это сегодня произошло? - Да, сегодня прилетело. К нему уже второй раз… - Закрывал дверь и тут взрыв и меня... - Сюда, да? Закинуло? - Ну сюда ж…

Поранені, знесилені, згорьовані… Всім людям, які постраждали від російської агресії, правоохоронці готові допомогти.

Боже, 73 года прожить і бомжом остаться… - Давайте. - У мене і астма, і чого тільки не було. - Сідай, родная, сідай туда.

Під час евакуації поліцейські часто забрають й тварин, яких їхні господарі просто не можуть залишити. Домашні улюбленці - чи не єдине, що нагадує людям про колись мирне життя. Нерідко і вони потребують медичної допомоги.

Постраждалих людей, яким необхідна мед-допомога, - ще більше. Правоохоронці після перев'язки доставляють їх до медиків. Ритм роботи в поліцейських - шалений. Завдяки їм, зокрема, з Мар'їнки та Новомихайлівки вдалося евакуювати вже майже всіх жителів.