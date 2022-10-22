Мешканців Київської області попередили про роботу сил протиповітряної оборони у суботу, 22 жовтня.

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Мешканці Київщини! Перебувайте в укриттях. В області працює ППО", - написав він.

Зазначимо, що раніше Telegram-канали повідомляли про те, що в області піднявся клуб диму після вибухів.

Кулеба нагадав усім жителям про заборону на фото- та відеофіксацію роботи ППО, ворожих об’єктів та їхнього падіння.