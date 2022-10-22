Велика Британія, Франція та Німеччина закликали ООН розслідувати використання росією іранських дронів в Україні. Раніше постпред України при ООН Сергій Кислиця вже надіслав листа до генсека Антоніу Гутерреша із запрошенням експертів організації до Києва. Для огляду знайдених безпілотників.

Мій колега у Вашингтоні Дмитро Анопченко каже, якщо Секретаріат міжнародної організації таки проявить політичну волю - це "розслідування стане потужним, а результати - шокуючими". Принаймні в цьому переконують західні дипломати. Про це далі.

Тут дійсно неймовірно цікава історія. Як повідомляють у дипломатичних джерелах (за правилами, я маю саме так посилатися у цьому випадку), низка західних країн підтримали звернення України із закликом розслідувати звинувачення на адресу Ірану щодо постачання москві дронів, які вона використовує для нанесення ударів по українським містам.

Раніше із таким запитом офіційно звернулася Україна. Ну й ось зараз маємо підтвердження, що таку ідею підтримали - офіційно, письмово, Лондон, Берлін та Париж. Тут маю вам пояснити - чому саме вони. Це європейські учасники іранської ядерної угоди - і вони якраз стверджують, що постачання безпілотників росії порушують резолюцію Ради Безпеки 2231. Це була резолюція, яка затверджує Угоду щодо іранської ядерної програми.

Ще одне питання - чому немає підпису США. Тут я почув, що є процедурний момент: за Трампа США раніше вийшли з ядерної угоди з Іраном, тому формально підключитися не можуть, але, звісно ж, неформально - надають максимальну підтримку. В чому позиція і України, і всіх, хто її зараз підтримує? Резолюція 2231 - про яку ми щойно згадали - забороняє Ірану експортувати великий перелік товарів і обладнання без дозволу Ради безпеки. А отже - і безпілотники!

І Захід зараз вимагатиме, щоб секретаріат ООН почав офіційне розслідування порушення резолюції. Процес не такий простий - москва чіпляється за кожну кому, каже, що в резолюції не прописаний мандат Секретаріату щодо розслідування додаткових обставин. Але - якщо буде політична воля чиновників організації - і прогнози щодо цього оптимістичні - слідство може стартувати. В його рамках експерти ООН повинні будуть вивчити уламки дронів, які збивали в Україні.

І порушення санкційного режиму, якщо його доведуть - це дуже серйозно для Ірану, це матиме для країни великі наслідки. А отже - у кулуарах ООН кажуть, що мають надію: Тегеран не захоче ризикувати й щоб не "підставлятися" - може відмовитися від подальшого постачання дронів і навіть ракет москві.