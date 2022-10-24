Відбій енергетичної тривоги. Технічна можливість постачання електрики після вчорашнього масованого ракетного обстрілу, відновлена практично по всій території України. Про це заявив президент Володимир Зеленський. І наголосив, на необхідності й надалі економити електроенергію. Бо потужності обмежені.

Постраждали загалом від ворожої атаки 11 областей та місто Київ. Без світла і води жителі деяких регіонів сиділи понад добу. Сніжана Сидорук сьогодні проінспектувала Луцьк. Як там ліквідовували наслідки обстрілів - дивіться далі.

Будинок пана Миколи не встояв від атаки ворожих ракет. Від ударної хвилі ледь не зірвало дах, стіни покрилися великими тріщинами, всі вікна та двері повибивало. Світла в будинку немає, як і води та опалення. Як тут тепер жити з двома малими дітьми родина не знає.

Микола, житель Луцька:

Всьо своїми руками. Нікого не наймав, все сам і сам мурував і сам накривав і сам ремонти робив. Відчуття ненависті це вже воно буде споконвіків і наче ніяк. За шо? Прості люди, шо ми виноваті. Діти полякалися, дружина, я в той час був на роботі

Момент удару добре запам'ятав лучанин Віталій. Каже, дивом уцілів. Ударна хвиля була такої сили, що геть понівечила його дім. Стіни розійшлися так, що у щілини рука пролазить.

Почув звук, а далі вибух і куски вогню такі летіло. Тут летіло, дрібʼязки летіли, просто шум, така вибухова хвиля була, шо я хоть сховався. Але відчував так. Ну якби стояв - то впав би.

Ударна хвиля пошкодила більше десятка приватних будинків. Просто дивом ніхто не загинув, кажуть люди. Летіло на хати - ті спалахували. Хто, як міг - так і рятувався.

Віталій, житель Луцька:

На хату як сюда полетіло і зразу я взяв драбину. Ми пішли води понабирали і почали гасити. Пошкодження трошки були, але незначні. Де було скло, де старі вікна, все повилітало. Там такі навіть рами повилітали. В мене частину скло-платискового вікна вирвало. Двері - це взагалі жах. Так як будь-якимось шаром металевим вдарили по дверях. Так вмятина, шо не могли відкрити. Прямо монтіровкою відкривали.

Усі пошкоджені будинки вже оглянула комісія міськради. Чиновники обіцяють відремонтувати помешкання лучан коштом місцевих бюджетів. Та не лише майно потрощили російські ракети. Постраждав і один чоловік. Це працівник обстріляного енергетичного об'єкта. Одразу після удару в Луцьку зникло світло.

Ігор Поліщук, міський голова Луцька:

Здійснено влучання по об'єкту енергетики за попередньою інформацією ракетами х101, три ракети об'єкт енергетика. На жаль, майже повністю зруйновано. На разі про відновлення його не йдеться. Частина міста значна перебуває без світла. Є один постраждалий, який отримав опіки. Він перебуває в лікувальному закладі.

Нині на Волині продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів. Потроху відновлюють електропостачання. Покращився мобільний зв'язок та інтернет. Втім, кілька житлових масивів у Луцьку досі без світла.

Ігор Поліщук, міський голова Луцька:

Ворог дуже підступний, вони неприкрито заявляють про те, що необхідно повністю знеструмити Україну,фактично вони хочуть нас знищити, простих людей, нас, українців. Не здамося ні в якому разі.

Провоохоронці документують черговий злочин рф проти мирного населення України.