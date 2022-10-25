Окупанти продовжують примусову мобілізацію у Луганській області - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російські окупаційні війська для поповнення поточних втрат продовжують примусову мобілізацію в Луганській області.
У тимчасово окупованому населеному пункті Хрустальний Луганської області "мобільні групи" затримують та доставляють до військкомату всіх чоловіків.
За наявною інформацією для поповнення підрозділів приватних військових кампаній до Станиці Луганської з території росії приїхала чергова партія ув'язнених. Місцевим так званим правоохоронцям заборонено втручатися у разі виявлення порушень з боку найманців, що прибули.
Для поповнення втрат на Запорізькому напрямку до населеного пункту Вовківка прибула чергова партія російських військовослужбовців, які хаотично пересуваються вулицями, вишукують у місцевого населення їжу та можливість помитися.
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