Ще один крок до стабільності. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сформував Кабінет міністрів. Його команда стає до влади у скрутний для королівства період, пов'язаний насамперед з економічною кризою. Хто ж протистоятиме цьому виклику? І як прихід до влади прем'єра-індуїста сприйняли в Індії? Дивіться у матеріалі Ірини Іванової.

Сполучене Королівство - нарешті в надійних руках. У цьому впевнені індійські родичі нового прем'єр-міністра Великої Британії. Родина по лінії матері голови британського уряду живе у штаті Пенджаб. Усі неймовірно пишаються своїм Ріші, діляться сімейними світлинами та пакують речі в Британію.

Індія - колишня колонія Сполученого королівства. Гордість за "свого", що став на чолі імперії, виплескується буквально з кожного чайника. Ріші Сунак - перший син мігрантів, який зумів дослужитися до головного кабінету на Даунінг-стріт, 10.

Рачна Рао, відвідувачка індуїстського храму в Лондоні:

Ми радіємо аж до неба. Адже він один із нас. А ще цікавіше, що Ріші Сунак став прем'єр-міністром на свято Дівалі, а це надзвичайно сприятливий день. Тож ми всі дуже схвильовані та раді за нього.

Батьки нового голови уряду, пенджабці, переїхали в Британію зі Східної Африки. Ріші народився в Саутгемптоні, здобув престижну освіту і побудував блискавичну кар'єру в сфері фінансів, а згодом і в політиці. Сповідує індуїзм, ходить до храму. Тож одне з найбільших індуїстських свят - фестиваль вогню Дівалі, що символізує перемогу світла над темрявою - цього року відзначили і на Даунінг стріт.

Кунвар Натвар, колишній міністр закордонних справ Індії:

Це історична подія. Його обрали депутатом палати громад лише сім років тому, що саме по собі унікально, а тоді він став міністром фінансів. А ще незвично для Консервативної партії обрати собі не білого лідера. Це показує, яких суттєвих змін зазнало Сполучене королівство.

Змінити Сполучене Королівство - тепер має намір і сам Сунак. Насамперед - поліпшити економічне становище країни.

Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії:

Моя позиція чітка - коли в країні настають тяжкі часи, я завжди захищатиму найбільш вразливих. Це цінність нашої партії. Ми вчинили так у пандемію ковіду і зробимо це ще раз.

У новому уряді Ріші Сунака ключові посади лишилися без змін. Так, і далі на своєму місці працюватиме Джеремі Гант, міністр фінансів. Це він узявся рятувати державну скарбницю після провальної політики попередньої очільниці уряду Ліз Трасс.

Джеремі Гант, міністр фінансів Великої Британії:

Російське непростиме вторгнення в Україну призвело до підняття цін на їжу та енергоносії. Ми не можемо контролювати те, що відбувається з рештою світу, але якщо задля економічної стабільності уряд муситиме змінити курс, ми так і зробимо.

На своєму місці залишився міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, який неодноразово заявляв про непохитну підтримку України з боку Великої Британії у війні, яку розв'язала росія. Продовжить роботу в уряді і міністр оборони Бен Воллес, який обіцяє ще більше допомоги у боротьбі з агресором.