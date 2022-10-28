КНДР вкотре запустила балістичну ракету в бік Японского моря [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Північна Корея здійснила черговий ракетний запуск у бік акваторії Японського моря в п'ятницю, 28 жовтня.
Про це повідомляє Yonhap News Agency.
Агенство оприлюднило дані, отримані від Комітету начальників штабів Південної Кореї.
Згідно з інформацією, КНДР використала балістичну ракету. Проте, військові не змогли визначити яку саме.
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