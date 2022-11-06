Вночі окупанти атакували ракетами Схід та Південь нашої країни. Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Кривому Розі та Запоріжжі. В останньому - росіяни поцілили по житловому кварталу. В одному з будинків спалахнула пожежа. Інформації про постраждалих наразі немає.

Під вогнем напередодні була й Сумська область. Там постраждали щонайменше п'ять громад. І рекордсменкою по обстрілам залишається Донеччина. В Луганській військовій адміністрації відзвітували, що протягом години фіксують від 100 до 200 прильотів. Євген Соломін зібрав останні новини зі східного фронту.

На Луганщині Нацгвардійці з підрозділами сухопутних військ виявили, а потім і розгромили скупчення техніки та живої сили росіян. Знищені танки, броньовані бойові машин та окупанти.

В окупованому Сватовому ніч минула з "прильотами". Місцеві повідомляють про бавовну в районі залізничного вокзалу. Будинки лишились неушкоджені, а от все, що поряд - розлетілось.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Як завжди чудово спрацювали наші артилеристи. Щось постійно вибухає у них в тилу російських окупаційних військ, то в Сватовому якісь у них казарми вибухають, то в Лисичанську.

Якраз у Лисичанську "бавовнило" в районі колишнього заводу РТІ та поліклініки "Пітто" - окупанти тут влаштували собі короткий перепочинок, який завдяки точним ударам ЗСУ, перетворився у вічний.

У Сватовому та районі окупованої Кремінної росіяни накопичують велику кількість особового складу. Сюди уже підвезли свіжомобілізованих. Зросла кількість обстрлів, як і спроб прорвати оборону на цьому напрямку.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Вони чіпляються, вони позаривалися і їм дуже багато підвозять свіжомобілізованих. Це не військові, вона погано підгтовлені, але навіть застаріле обладнання стріляє і вбиває.

Московити періодично атакують наші сили в 9-ти деокупованих селах Луганщини, зокрема, в Білогорівці, Невському та Греківці. По Стельмахівці орки били з танків.

При відступі зі Стельмахівки, рашисти пропонували місцевим евакуюватися в окуповане Сватове чи Старобільськ. Проте селяни відмовились, бо чекали на визволення.

Наталія Іванівна, родненькая! Обещал приехать за вами! Приехал!

Михайло з Раміною жили на околиці села. Чоловік бачив, як окупанти втікали, лишаючи нашим "подарунки" в землі.

Зиму у деокупованих селах на лінії фронту селяни не переживуть. У Стельмахівці лишалось два десятка людей. Покидати нажите важко. Перед тим, як їхати селяни, випускають худобу, самі ж їдуть в евакуацію - подалі від війни.

Наталья Ивановна! Да-да-да! День народження будете зустрічати свій з рідними. Тільки запросіть, будь ласка, усіх, хто присутній тут.

У деокупованих селах тривають стабілізаційні заходи. Триває зачистка від ворожої агентури, зрадників, колаборантів та диверсійних груп. У Сватівському районі оперативники вже виявили і затримали двох активних поплічників російських окупантів.

У Донецькій області ворог рветься до Бахмута та Соледару. Кількість атак за добу тут збільшилась у рази.

Вцілілих шкіл та дитячих садочків практично не лишилось. Багатоповерхівок - теж.

Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації:

Руйнування щоденні, якщо не щогодини… Бахмут - одна з найгарячіших точок поряд з Авдіївкою та Торецьком. Окупанти прицільно б'ють по інфраструктурі, багатоповерховим та приватним житловим будинкам, зупинкам. При цьому гинуть і зазнають поранень мирні жителі.

У Покровську триває ліквідація наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів.

Валентин Матієнко, вибухотехнік ГУ Національної поліції в Донецькій обл.:

Осколочно-фугасна бойова частина ракети до РСЗВ Смерч. Ракета з виділяємою бойовою частиною. Збираю ось такі вражаючі елементи. От вони цілі і розбивають на ось такі уламки.

Хати, що можна відновити, намагаються швидко полагодити. Адже ночі на Донбасі уже холодні, а люди не хочуть лишати навіть розбомблені обійстя.

Протягом доби армія терористів з росії вдарила по двом десяткам населеним пунктах Донеччини. Окупанти застосували ракети «С-300», «Урагани», «Гради», артилерію, танки та міномети.

Евакуація з Донеччини триває. Зруйновану Марʼїнку покинули всі цивільні мешканці, 800 жителів ще лишилось в Красногорівці. Всього з Донеччини з лютого виїхало більше мільйона жителів.