Хмарно, місцями дощ та туман: прогноз погоди на 7 листопада [ Редагувати ]
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У понеділок, 7 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі дощі та туман.
Так, синоптики прогнозують вночі у північних та Вінницькій областях, вдень в Карпатському регіоні місцями невеликий дощ. На решті території України без опадів.
Вночі та вранці на заході та сході місцями туман.
Вітер південно-східний та південний, 5-10 м/с.
Ночі синоптики прогнозують 2-7° тепла, у східних та більшості центральних областей - від 1° тепла до 4° морозу. Вдень температура очікується на рівні 5-10° тепла, у західній частині країни та в Одеській області - 9-14°.
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