Вже понад три місяці телеканал FREEДОМ надає допомогу тим, хто сам зазвичай допомагає, - волонтерам, які продовжують героїчно боронити міста Донецької області та півдня України на гуманітарному фронті.

З початку повномасштабного вторгнення росії команда каналу українського іномовлення FREEДОМ щодня веде боротьбу на інформаційному фронті заради перемоги України.

Військові кореспонденти FREEДOM, які залучені до висвітлення ситуації у зонах безпосередніх бойових дій на сході та півдні України, щодня на власні очі бачать ту гуманітарну катастрофу, яка спіткала мешканців цих прифронтових міст.

Саме тому працівники державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" (правовласник телеканалу FREEДOM) започаткували гуманітарну ініціативу "FREEДOM — НАШ ДІМ" та вже понад три місяці допомагають мешканцям й волонтерам на сході та півдні України.

"Ми не можемо залишатись осторонь потреб людей, про яких робимо десятки, сотні сюжетів. Кожен сюжет з передової наших героїчних жінок-журналісток — маленький фільм. Державне українське іномовлення — один з найкращих "документалістів" сучасної війни різними мовами. Особисто коли я приїжджаю додому, на Донбас, я хочу ділитися, турбуватися, захищати, заспокоювати. Тому і виникла наша гуманітарна ініціатива допомоги тим, хто допомагає людям сходу та півдня України. "FREEДOM — наш Дім", — коментує шеф-редактор телеканалу FREEДOM Олексій Мацука.

У межах ініціативи до населених пунктів, де відсутня електрика, доправляють генератори та паливо, продукти харчування. Зокрема, журналісти FREEДOM передали генератор волонтерському центру в Бахмуті, який перебуває під цілодобовим обстрілом. Тож місцеві рятувальники, медики, соцпрацівники, жителі мають змогу зарядити телефони, ліхтарики та закип'ятити воду.

Волонтерка Ірина каже: "Телеканал FREEДОМ привіз нам цей чудовий генератор. Сподіваюся, він нам прослужить дуже довго, і ми нарешті відновимо роботу нашого центру і видаватимемо людям хліб, продукти, їжу, одяг".

Відео з Бахмута — як генератор FREEДOM працює:

Підтримують журналісти й окремих волонтерів, які допомагають місцевим жителям найгарячіших точок евакуюватись із таких міст, як-от Сіверськ, Соледар та Бахмут, повідомляє кореспондентка телеканалу Альона Грамова.

Волонтеру з Луганської області Юрію Широкову, який безкоштовно евакуює та постачає продукти жителям Донецької області, працівники ДП "МПІУ" зібрали кошти на відновлення евакуаційного мікроавтобуса, що постраждав від уламків російського снаряда під час чергової евакуації.

"Я хочу подякувати телеканалу FREEДOM, усім хлопцям та дівчатам з телеканалу FREEДOM, що допомогли нам — мені та жителям Донецької області, що ми доправили вантажі, на нас постійно чекають", — сказав Юрій.

Робота у гарячих точках Донецької області: телеканал FREEДOM допомагає волонтерам

Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" й надалі доставлятиме гуманітарну допомогу до місць, де залишаються й протистоять російській агресії люди на півдні та сході України.

Україна своїх не кидає! Разом до перемоги!