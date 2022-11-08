За час повномасштабної війни проти України окупанти втратили щонайменше 278 літаків. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Ворог також використав понад 80% своїх сучасних високоточних ракет.

Війська рф значно виснажили свій арсенал систем високоточної зброї та зазнали значних втрат в авіації. Тепер їм буде важко підтримувати поточний темп атак на українську критичну інфраструктуру.

У звіті ISW процитували заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного від 3 листопада, в якій мовиться про те, що українські захисники вже знищили 278 російських літаків, порівнюючи ці дані з втратами 119 літаків Радянським Союзом за 10 років війни в Афганістані.

Міноборони Великої Британії 7 листопада поінформувало, що російські сили навряд чи компенсують ці авіаційні втрати в найближчі кілька місяців, оскільки вони значно перевищують російські можливості з виробництва нових літаків.

Водночас в Інституті вивчення війни навели слова представника ГУР Вадима Скібіцького. Розвідник розповів, що окупанти використали понад 80% своїх сучасних ракет, завдаючи масованих ударів по українській інфраструктурі. Окрім цього, він вказав, що у російських військ залишилося лише 120 ракет "Іскандер".

Скібіцький також додав, що росія досягла домовленості з Іраном про закупівлю систем балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar. Намагання країни-агресора поповнити свій арсенал лише підтверджує те, що запаси високоточної зброї у неї майже закінчилися.

Інші висновки ISW: