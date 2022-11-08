Окупанти зазнали значних втрат в авіації - ISW [ Редагувати ]
За час повномасштабної війни проти України окупанти втратили щонайменше 278 літаків. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Ворог також використав понад 80% своїх сучасних високоточних ракет.
Війська рф значно виснажили свій арсенал систем високоточної зброї та зазнали значних втрат в авіації. Тепер їм буде важко підтримувати поточний темп атак на українську критичну інфраструктуру.
У звіті ISW процитували заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного від 3 листопада, в якій мовиться про те, що українські захисники вже знищили 278 російських літаків, порівнюючи ці дані з втратами 119 літаків Радянським Союзом за 10 років війни в Афганістані.
Міноборони Великої Британії 7 листопада поінформувало, що російські сили навряд чи компенсують ці авіаційні втрати в найближчі кілька місяців, оскільки вони значно перевищують російські можливості з виробництва нових літаків.
Водночас в Інституті вивчення війни навели слова представника ГУР Вадима Скібіцького. Розвідник розповів, що окупанти використали понад 80% своїх сучасних ракет, завдаючи масованих ударів по українській інфраструктурі. Окрім цього, він вказав, що у російських військ залишилося лише 120 ракет "Іскандер".
Скібіцький також додав, що росія досягла домовленості з Іраном про закупівлю систем балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar. Намагання країни-агресора поповнити свій арсенал лише підтверджує те, що запаси високоточної зброї у неї майже закінчилися.
Інші висновки ISW:
- 7 листопада міністерство оборони росії виступило з рідкісною заявою у відповідь на обурення російських мілблогерів щодо повідомлень про значні втрати та погане командування 155-ї морської піхотної бригади Тихоокеанського флоту.
- російська провоєнна фракція силовиків (включно з Євгеном Пригожиним і Рамзаном Кадировим) посилює свій вплив для просування особистих інтересів у росії, а не для перемоги у війні.
- Ймовірно, російські окупанти розпочали новий етап евакуації з Херсонської області.
- російські джерела стверджують, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на Сватівському напрямку.
- російські джерела стверджували, що російські війська проводили обмежені контратаки, щоб відвоювати втрачені позиції на захід від Кремінної.
- російські джерела повідомили, що українські війська скупчуються на Херсонському напрямку.
- російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута, в районі Авдіївки-Донецька та на заході Донецької області.
- Українські війська здійснили обмежені дії по блокуванню районів концентрації росіян у Запорізькій області.
- Президент рф володимир путін продовжував робити публічні заяви та підписав додаткові укази, щоб представити себе як вживає заходів для вирішення фундаментальних проблем із частковою мобілізацією в росії.
- російські та окупаційні чиновники продовжують викрадати українських дітей, залякувати мирне населення та посилювати фільтраційні заходи.
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