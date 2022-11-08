Як зігрітися взимку 2022 року? Коли під загрозою збоку агресора опинилися і централізоване опалення, і електропостачання? Що можна вдіяти в умовах, коли звичні вигоди будь-якої миті можуть стати недоступними? Мій колега Богдан Вербицький взявся розв'язати проблему і пошукав поради фахівців.

Тож як чинити опір країні-терористці у власній оселі й пережити зиму всупереч планам ворога - дивіться далі.

Вересень, 2022. Тому вирішив підстрахуватися і купив ось такий обігрівач. Дві штуки. А ще бойлер для підігріву води. І все це взимку може мене виручити. Без електроенергії це все працювати не буде.

Богдан Вербицький, кореспондент:

І саме ось так світло і почало гаснути. Надовго і по декілька разів на день.

А тому два обігрівачі, які я придбав, не зарадять. Для нас, в прямому сенсі слова, настали "темні часи". А на додачу ще й "холодні".

Листопад за вікном. І що робити нам з вами? Як від холоду врятуватися без електроенергії?

Геннадій Рябцев, експерт у сфері енергетики:

Російська федерація поставила за мету саме примусити народ України до покори. Тому й обстріли ракетні об'єктів енергетичної інфраструктури будуть тривати. І органи державної влади, місцевого врядування не в змозі гарантувати на 100 відсотків нормальне проходження опалювального сезону.

Богдан Вербицький, кореспондент:

19 вечора, повертаюся після роботи додому. Весь масив (а в мене здебільшого багатоповерхівки у 20 і вище поверхів) - в темряві. І в цьому випадку проблема навіть не відсутність електрики, а відсутність тепла.

Помпи зупиняються. Тому води немає і батареї теж холодні.

Це проблема. Але, не поспішайте засмучуватися. Вихід є. Не можете гріти помешкання? Спробуйте хоча б зберегти це тепло - наскільки це можливо. Як? - Давайте розпитаємо експертів. А знання застосуємо на практиці.

Геннадій Рябцев, експерт у сфері енергетики:

Найбільшими поверхнями через які теплота йде у навколишнє середовище - це вікна і стіни. Тому, якщо є можливість, наклейте на поверхню вікон, на скло вікон спеціально тепло ізолюючу плівку. Не забувайте і про підвіконня. Тобто, над підвіконнями і під підвіконнями також може утворюватися щілини, через які йде холодне повітря. Тому їх можна закрити, наприклад, монтажною піною, чи силіконовим ущільненням.

Богдан Вербицький, кореспондент:

Вікна до речі мають щільно закриватися. Перевірте цей механізм. Він має знаходитися якомога ближче до скла. Ось так. Таким чином вікно буде повністю прилягати до рами.

Ще один варіант - не впускати холодне повітря у квартиру і тепле у вікна. Штори, чи навіть ось такі тюлі допоможуть зберегти тепло.

Але є одне але.

Геннадій Рябцев, експерт у сфері енергетики:

Батареї опалення бажано ніколи не прикривати нічим. Тому що це зменшує конвективну складову. Є також спеціальна тепловідбивна плівка, яку варто наклеювати за батареями опалення.

Щоб батарея гріла не стіну, а кімнату. Тому спробуємо наклеїти. В мене плівка зі спеціальним покриттям, аби легко прикріпити до стіни. Якщо такого покриття немає, спробуйте двосторонній скотч.

Ось так. Має спрацювати. Але на цьому я не зупинюсь.

Геннадій Рябцев, експерт у сфері енергетики:

Не забудьте про ущільнення дверей за периметром. Спеціальним ущільнювальним матеріалом. Тому що будь-які протяги, вони сприяють втратам теплової енергії в будь-якому будинку.

Підійде клейкий поролоновий ущільнювач. Або ж от як у мене, гумовий. Проклеїти потрібно по периметру дверей.

Але, не тільки своїх. Зверніть увагу і на двері у під'їзді. Вони теж мають щільно закриватися.

Вам сподобалось. Ви перевірили вікна, проклеїли двері, повісила фіранки, але... хочете масштабу?

Богдан Вербицький, кореспондент:

Є підхід "глобальніше". Головний принцип в ньому - ваша хата "не з краю". Скооперуйтесь із сусідами. Утепліть свій будинок комплексно. Головне - усім домовитися. Ось як в цій 9-поверхівці.

Анна Загородня, голова правління будинку:

Треба робити з будинку термос. Тому що тільки те, що щільно закрите і з усіх сторін має рівномірну ізоляцію буде підтримувати тепло.

І будинок підтримує! І, як для радянської забудови, непогано!

Анна Загородня, голова правління будинку:

Вимкнення опалення, навіть таке тривале, як у нас було. Добу. То майже мешканці не відчували. Тому що падіння температури було ну градуси два максимум. При температурному режимі, який був виставлений - 21 градус в середньому по будинку. Робили утеплення у два етапи. Одну частину за бюджетні кошти. В сумі 70 відсотків від всього проєкту. І другу частину ми вже робили за власні кошти. Це 30 відсотків від вартості проєкту. - 4200 з квартири. Всього. - Це за перший другий етап? Чи за всі? - Це за все.

А що ж у підсумку? Якщо коротко - платіжки за опалення знизилися приблизно на 50 відсотків. Непоганий результат. Щоправда, утепленням стін не обійдешся.

Куди ми з вами зайшли? - Це приміщення де встановлений наш індивідуальний тепловий пункт. Коли ззовні плюсова температура відповідно в залежності від графіка буде подаватися на будинок температура. Для прикладу якщо носій подається близько 60 градусів, зовнішній носій, то для того, щоб підігріти квартири на 21 градус, нам достатньо, щоб на будинок в батареях був носій за температури приблизно 40 градусів. - А в чому тут труби? - Щоб не було втрат носія, вони так само термоізольовані. Термоізоляція труб схожа на утеплення будинку. - Я бачу. Це як мін вата. - Да да.

Ми розповіли й перевірили кілька лайфхаків - як утеплити власну оселю. Але тепло у квартиру можуть не дати й кілька днів. І що робити? - Тут вам допоможе намет. Яким чином? - Про це в наступному епізоді рубрики "Маєш знати".