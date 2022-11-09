До саміту G-20 залишається менше тижня. Володимир Зеленський таки візьме участь у заході. За словами його речника, скоріше за все йтиметься про онлайн формат. Водночас, віртуально долучитися до саміту може й путін. Принаймні такий спосіб не виключає президент Індонезії Джоко Відодо. Це якщо кремлівський диктатор не приїде особисто.

Тож чого очікувати від саміту? Ольга Жидецька спробувала спрогнозувати.

Масштабні навчання служб безпеки. Справжній парад з демонстрацією військової міці. Та особиста президентська інспекція.

Райський куточок Індонезії - Балі - готується прийняти саміт Великої двадцятки. Місія почесна, але й непроста водночас. Адже успішна організація - це не тільки запрошення лідерів найпотужніших країн світу, а й забезпечення умов, за яких прихильники часом діаметрально протилежних поглядів могли би про щось домовитися.

Джоко Відодо, Президент Індонезії:

Станом на сьогодні 17 лідерів держав і урядів підтвердили свою присутність. За нормальної ситуації саміт G20 зазвичай відвідували 17-18 лідерів, але зараз світ і багато країн у скруті. Тому, якщо ми матимемо таку саму кількість учасників, це дуже й дуже добре.

Серед питань, які обговорюватимуть учасники саміту ключовим є російська агресія проти України.

А також дотичні - як-то здорожчання енергоносіїв через шантаж Москви та загроза голоду через проблеми з агроекспортом. І головною інтригою зустрічі залишається, чи візьмуть в ньому участь очільники України та росії. Володимир Зеленський, хоч наша держава і не входить до Джі-20, на саміт запрошений. Однак висунув свої умови.

Позиція моя особисто і позиція україни була в тому, що якщо лідер російської федерації буде брати участь, Україна не буде брати.

Напередодні на Банковій підтвердили - Зеленський має намір виступити на саміті віртуально. А от чи приїде на Балі путін?

Найімовірніше ні, адже господар Кремля розуміє - через напад на Україну, ніхто з західних лідерів з ним не розмовлятиме - ані на загальному зібранні, ані на двосторонніх зустрічах.

Наша позиція - "Нічого про Україну без України". Я не обговорюватиму як і будь-хто ще присутність росії в Україні, утримування частини її територій, тощо. Він діяв жорстоко. Я вважаю, що він скоїв воєнні злочини. І тому я не бачу жодної причини зустрічатися з ним зараз.

Подібна ситуація вже була 2014-го, коли навіть на сімейному фото путіна поставили у кутку, бо ніхто не хотів стояти з ним поряд.

У Кремлі ж роблять добру міну при поганій грі. Мовляв зустрічатися з Байденом путіну, який фактичто опинився в міжнародній ізоляції, не дуже й хотілося.

Я не вижу необходимости по большому счету даже. Платформы пока для каких-то переговоров нет. Окончательно еще не решен вопрос о моей поездке туда. Но россия наверняка будет принимать участие в этой работе. В каком формате мы еще пока подумаем.

Після повномасштабного вторгнення в Україну зʼявилися заклики виключити росію з Джі20. Однак розраховувати на це не варто. Для цього потрібен консенсус.

Але добра половина країн з двадцятки, якщо не підтримують, то принаймні не засуджують росію. Китай публічно заявив, що за це не голосуватиме.

А Індонезія довго опиралася навіть запрошенню Зеленського. Те, що згоди щодо українського питання між членами Джі20 немає, свідчать і результати підготовчих зустрічей на рівні міністрів.

Шрі Мульяні Індраваті, міністр фінансів Індонезії:

Ми знаємо, що у кожної країни є питання, що кожна має позицію, якої ми поки не змогли узгодити. Зокрема, конкретна заява, пов'язана з війною в Україні, відображає, що всередині ДЖі20 є погляди, які відрізняються. Отже, ми просто залишили це як вираження позиції кожної країни, або групи країн.

І росія вочевидь спробує цим скористатися. Її делегація, яку найімовірніше очолить премʼєр Мішустін, проштовхуватиме власні наративи. Та лобіюватиме помʼякшення формулювань щодо своєї агресії у заключних документах саміту, аби замилити очі міжнародній спільноті.

Та Україна на цій зустрічі теж має потужних союзників. Зокрема під час візиту минулого тижня до Києва радник президента США з безпеки Джейк Салліван запевнив - наша держава на саміті Джі-20 не залишиться без підтримки.