США та Японія сьогодні, 10 листопада почали масштабні військові навчання на японських південно-західних островах та навколо них. Метою яких є посилення оперативного потенціалу в цих районах, враховуючи активізацію військової діяльності Китаю.

Про це повідомляє Kyodo News.

Як пише видання, навчання під назвою Keen Sword триватимуть до 19 листопада.

За даними японського Міноборони, в них візьмуть участь близько 26 000 військовослужбовців Сухопутних, Морських і Повітряних сил самооборони Японії та близько 10 000 американських солдатів, у тому числі з Космічних сил.

"Навчання, що моделюють захист віддалених островів, будуть зосереджені на острові Токуносіма в південно-західній префектурі Кагосіма, де будуть розміщені японські та американські гвинтокрилі літаки Osprey", - цитує видання міністерство.

Крім того, чотири військові кораблі та два літаки з Австралії, Канади та Великобританії також приєднаються до навчань, які, як правило, проводяться раз на два роки.

Разом з тим, від Японії та США візьмуть участь близько 20 і 10 суден і близько 250 і 120 літаків відповідно.

"Маневри спрямовані на підвищення операційного потенціалу військових. Навчання також включатимуть реагування на балістичні ракети, а також операції в нових сферах захисту, таких як космос і кіберпростір", - зазначили в Міноборони Японії.