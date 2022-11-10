Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив про те, що росія та білорусь продовжує спільне розгортання угрупування військ на білоруській території. Про це він сказав під час брифінгу.

Їх можуть залучити у Волинській та Поліський операційних зонах.

На території республіки білорусь продовжується розгортання регіонального угруповування військ так званої "Союзної держави", яка може діяти у Волинському та Поліському операційних зонах.

За його словами, відповідними силовими відомствами та органами місцевого самоврядування білорусі наразі проводяться заходи з підготовки та приймання російського військового контингенту з-поміж мобілізованих.