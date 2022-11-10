Повторний напад з білорусі: у Генштабі назвали можливі напрямки [ Редагувати ]
Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив про те, що росія та білорусь продовжує спільне розгортання угрупування військ на білоруській території. Про це він сказав під час брифінгу.
Їх можуть залучити у Волинській та Поліський операційних зонах.
На території республіки білорусь продовжується розгортання регіонального угруповування військ так званої "Союзної держави", яка може діяти у Волинському та Поліському операційних зонах.
За його словами, відповідними силовими відомствами та органами місцевого самоврядування білорусі наразі проводяться заходи з підготовки та приймання російського військового контингенту з-поміж мобілізованих.
Так, на даний час триває уточнення місць для розміщення особового складу.
по темі
Влада росії і білорусі обговорює проведення військових навчань наступного року
іЗа словами Косачова, нібито цілі росії неправильно інтерпретують на Заході
У звіті ISW вказується, що 20 серпня москва відправила до Тегерана 140 мільйонів євро готівкою
За час повномасштабної війни проти України окупанти втратили щонайменше 278 літаків
В ISW також розповіли, що російські журналісти часто запитують про амбіції щодо кремля