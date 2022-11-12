Різдво без святкової ілюмінації, налаштованість на економію енергоресурсів та курси з підготовки до блекауту. Німці готуються до можливих перебоїв енергопостачання. Наскільки реальна така загроза, і якою буде Німеччина без світла - розкаже Тетяна Логунова.

Гірлянди, вогники та ліхтарі. Все світиться і мерехтить навіть удень! У ботанічному саду Берліна готуються до різдвяних свят. Вже за кілька днів тут буде, мов у казці. Ботсад радуватиме гостей світловими інсталяціями. Марнотратство? В жодному разі!

Марго Швінденхаммер, речниця "Різдвяного саду":

Ми вже давно дотримуємося позиції свідомого використання енергії. Ми майже повністю перейшли на світлодіоди - їх майже 90 відсотків.

Мінімум витрат, максимум радості.

Марго Швінденхаммер, речниця "Різдвяного саду":

Особливо в часи криз люди хочуть уповільнитися та знайти місце, де вони зможуть відновити заряд енергії. І наш сад їм в цьому допоможе.

Тим більше, що різдвяної ілюмінації цьогоріч у Берліні буде небагато. Місто економить гроші і на власному прикладі закликає громадян бути заощадливими.

Курс на економію електроенергії німці взяли не тільки через різке зростання цін, а вони буквально вибухнули. Влада країни боїться блекаутів, які можуть статися внаслідок перевантаження енергосистеми чи цілеспрямованих диверсій. Загроза настільки реальна, що у великих містах уже проводять термінові тренінги. Рятувальників, пожежників, поліцейських перевіряють на готовність. Усіх інших вчать жити без світла.

Так, батарейки беремо, вони дуже важливі. Що ще?

У темряві, підсвічуючи собі лише кишеньковими ліхтариками, люди пакують "тривожну валізу". Це одне із завдань для учасників тренінгу, який проводять різні берлінські організації. Жителям мегаполісу в теорії пояснюють те, що українці вже відчули на практиці - як зміниться їхнє життя, якщо раптом зникне світло.

Біргітт Еберлін, інструктор:

Якщо відключать електроенергію, абсолютно нічого не працюватиме. І тут важливо зрозуміти, що це насправді означає. Ви не зможете викликати екстрені служби, буде темно на вулиці і в помешканні. Ви не зможете купити їжу, ніхто не подзвонить у ваші двері, і ваш телефон теж не працюватиме. Люди, які приходять на наші курси, зізнаються - ми навіть не думали, що все так серйозно. Але це реальність, і треба готуватися до усіх сценаріїв.

Курси безкоштовні і тривають кілька годин. Учасників навчають орієнтуватися в темряві за допомогою налобного ліхтарика.

Якщо вам треба у підвал, чи щось знайти у шафі, ви вдягаєте цей ліхтар і куди б ви не повернули голову, буде світло. І при цьому, у вас будуть вільні руки.

І розповідають, як, у разі необхідності, підготуватися до евакуації.

Уші, учасниця тренінгу:

Я, наприклад, дізналася, що не зможу взяти з собою в заклади, де людей прихистять у разі блекауту, домашню тварину. Тобто, треба заздалегідь думати, де і на кого її залишити.

Окремий пункт тренінгу - запаси на чорний день. Німецький уряд радить жителям країни завжди мати вдома: 20 літрів води, 3 кіло круп та макаронів, 2 з половиною кілограми горіхів, 4 кіло бобових та овочів, м'ясо та молочні продукти. А ще - сірники, свічки, резервні батареї, туристичну плитку, предмети особистої гігієни та базовий набір медикаментів.

І куди ж без новин! Під рукою бажано мати старий добрий радіоприймач - радить Альбрехт Брьомме - антикризовий менеджер, який консультує владу Берліна.

Альбрехт Брьомме, антикризовий менеджер:

Три покоління тому люди взагалі не знали, що таке електроенергія. Сьогодні ми не уявляємо, як без неї жити. Звісно, ми протримаємося і без електрики, але наше життя фактично зупиниться.

Пан Брьомме до блекаутів готовий. Навіть, якщо без світла доведеться просидіти кілька днів.

Альбрехт Брьомме, антикризовий менеджер:

Інколи блекаути можна передбачити. Але найгірший варіант - це неочікуваний блекаут, який може тривати кілька днів. І тоді всі почнуть ставити собі питання. Чи маю я достатньо грошей? Що буде з запланованою операцією? Як провідати бабусю, якщо потяг не їде? Моя порада така - у цьому випадку скасовуйте всі плани і залишайтеся вдома.

Експерти, щоправда, заспокоюють - сценарій малоймовірний.

Клаудіа Кемферт, професор, експерт німецького інституту економічних досліджень:

Я би хотіла, щоб ми припинили панікувати на кожному кроці. Німцям не треба боятися блекаутів, у нас достатньо електроенергії. Єдине, що може спричинити масові відключення електроенергії - це хакерські атаки, наприклад, за вказівкою Путіна.

Втім, від цього ніхто не застрахований.