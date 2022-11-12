Генерал США спрогнозував перебіг війни в Україні після звільнення Херсона [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Звільнення Херсона дозволить українським військовим завдавати ударів з HIMARS по росіянам, які перебувають на підступах до Криму. Це послабить оборону окупантів та вплине на подальшу деокупацію.
Про це повідомляє колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес в Twitter.
"HIMARS скоро стрілятимуть з Херсона. Підступи до Криму в межах досяжності. Це послабить російську оборону, тоді як "ліве крило" контрнаступу до січня візьме Маріуполь та Мелітополь. Потім розпочинається вирішальний етап кампанії...звільнення Криму", - наголосив Ходжес.
Також він зазначив, що важливу роль може відіграти надання Україні далекобійних ракет ATACMS, які дозволять нашим військам завдавати ударів по російських військових базах у тимчасово окупованому Криму з Херсона.
по темі
Відновити електрику у Херсоні за оптимістичного сценарію можна за місяць
Жителі Херсона радіють звільненню свого міста від окупантів і тепло зустрічають ЗСУ
Після визволення Херсона українськими військами новою тимчасовою "столицею" окупованої частини Херсонської області росія назвала Генічеськ
ЗСУ продовжують просуватися в Херсонській області та закріплюватися на позиціях
У звільненому Береславському районі Херсонської області у погребі одного з будинків правоохоронці виявили останки цивільних тіл