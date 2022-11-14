росіяни хочуть вивезти мешканців трьох міст Луганської області: названо причину [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські окупанти хочуть розпочати евакуацію мешканців трьох міст Луганської області через складну гуманітарну ситуацію в регіоні.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
За інформацією військового командування України, вивезти все цивільне населення окупанти хочуть з Кремінної, Сєвєродонецька та Рубіжного.
При цьому в Генштабі зазначають, що "евакуювати" українців будуть углиб тимчасово окупованої території.
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