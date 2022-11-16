Перший сніг і суттєве похолодання, за прогнозами синоптиків, протримається в Україні весь тиждень. Зокрема, у східних областях стовпчики термометрів уночі опускатимуться до 7-ми градусів із мінусом! Наші захисники на передовій заздалегідь підготувалися до морозів. При чому не лише перевдягнулися у зимову форму, а й утеплили бліндажі.

Кореспонденти Військового телебачення побували на одній із позицій та побачили як там попрацювали бійці інженерних підрозділів.

Олена Гаврилюк, кореспондентка Військового телебачення України:

Зима обіцяє бути важкою, тому наші бійці продовжують облаштовувати ротні опорні пункти, а це система траншей, дотів, бліндажів та маскувальних перекриттів.

Цей опорний пункт наші інженери вже пристосували до холодів. Удосконалили систему траншей, викопали рови, вищі за людський зріст, обшили дошками та проклали дренажну систему, щоб під час руху траншеями бійцям не було слизько. Зверху встановили захисне перекриття.

Позивний "Борода", інженер:

Перекриття ми це робим в основному від фосфорної атаки, от перекриваєм, сначала робим з дерева, потім обшиваєм пльонкою і зверху засипаєм землею. Коли буде фосфорна атака, тут можна буде солдатам спрятатися.

Опорний пункт - це лабіринти траншей, якими бійці можуть швидко та безпечно перейти від однієї вогневої точки до іншої. Кожна точка добре замаскована, вести вогонь звідси у двох напрямках.

Олена Гаврилюк, кореспондентка Військового телебачення України:

Крім того, хлопці облаштовують бетонні доти, які у разі нападу ворога слугують для нанесення щільного перехресного вогню. Така довготривала оборонна точка надійно заглиблена та перекрита зверху.

Позивний "Фарадей", інженер:

Ось цей дот він витримає пряме попадання допустім з пушки, перекрито даже брьовнами в три накати.. тут сидить кулеметник в укритті і на 3 сторони він може вот охороняти позицію.

На цій позиції інженери планують встигнути до лютих морозів удосконалити якомога більше старих траншей і спорядити ще один ДОТ. Працюють швидко, адже на них чекають і на інших ділянках фронту.