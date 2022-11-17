Українських слідчих допустили до розслідування вибуху ракети на польському кордоні, як того вимагав президент Зеленський. Тим часом Польща звітує про попередні висновки експертів. Наразі говорять про те, що снаряд все-таки був українським, випущеним силами ППО для збиття російської ракети. Усі подробиці розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

У це невеличке село на польському кордоні продовжують прибувати воєнні конвої. Фермерські угіддя прочісують патрулі, поблизу місця вибуху споруджують нові намети. Розслідування причин загибелі двох людей триває.

Його результатів з нетерпінням чекають місцеві мешканці. Село Пшеводув розміщене всього у шести кілометрах від українського кордону.

Джоанна Магус, жителька Пшеводова:

Я боюся. Не сплю вночі, дивлюся новини та в моїй голові зараз купа думок з цього приводу. Я сподіваюся, що це випадковість. Бо якщо ні - то ми безпомічні. Ми не знаємо, як нам далі бути.

До розслідування одразу ж залучили американських експертів. І попередні висновки вже є. У Польщі заявляють, що мають докази походження ракети та можуть відтворити послідовність подій. Бо вивчають не лише уламки снаряда, але й глибину кратера, напрямок прильоту та кількість використаного палива.

Якуб Кумох, голова Бюро міжнародної політики президента Польщі:

Сьогодні є багато свідчень того, що одна з ракет, яка мала збити російську ракету, не влучила в ціль, не спрацювала система самознищення, і ця ракета, на жаль, призвела до трагедії.

Отже, основна версія слідства - це ракета, випущена українськими силами протиповітряної оборони. Найближчою російською ціллю могла бути Добротвірська теплоелектростанція на Львівщині - всього за 10 кілометрів від Пшеводува. Вона продукує електроенергію і для України, і для Польщі. Поруч із місцем вибуху проходить також лінія електропередач, яка сполучає польську та українську території.

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:

Ми не можемо відкидати версію, що російські обстріли української інфраструктури поблизу польського кордону були свідомою провокацією, зробленою з надією, що така ситуація може виникнути.

За версією слідства, уламки снаряда належать ракеті системи С-300. Такі є на озброєнні і української, і російської армій. Поляки обіцяють не лише оприлюднити результати розслідування, але й допустити українську слідчу групу до місця інциденту. Щоби розвіяти усі сумніви щодо походження ракети.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми не можемо сказати точно, що це була українська ракета ППО. Але ми мусимо бути справедливими та чесними, і поки розслідування не закінчиться, ми не можемо говорити, чия ракета впала на польську територію. З тих світлин, що ми бачили, стосовно діаметра вирви, то це не могли бути просто залишки від неспрацьованої ракети ППО, це те, що мені сказали військові, але я ще раз підкреслюю, що найважливіше - це провести розслідування.

Втім, яким би не був остаточний висновок слідчих, Захід не має сумніву, що це росія, а не Україна - відповідальна за вбивство двох польських громадян.

Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії:

Ми почули від польського та американського президентів, що можливо вибух був викликаний українським снарядом, який був випущений для самозахисту. І незалежно від того чи буде це доведено, не можна звинувачувати країну, яка намагається захиститися від такого обстрілу. Провина виключно росія.

Підтримку Україні висловили й представники західних країн в Раді безпеки ООН.

Ніколя де Рів'єр, представник Франції в Раді безпеки ООН:

Росія несе повну відповідальність за війну. Її масовані обстріли проти України загрожують міжнародній стабільності та безпеці та можуть призвести до ненавмисної ескалації.

Феріт Ходжа, представник Албанії в Раді безпеки ООН:

Ми чекаємо результатів розслідування, але вони не змінять суті проблеми - поки триває ця війна, залишається ризик її поширення випадкового чи навмисного.

Лінда Томас-Грінфілд, представниця США в Раді безпеки ООН:

Статут ООН чіткий. Україна має всі права захищати себе від цього обстрілу, захищати свій суверенітет, захищати свою територіальну цілісність.

В Бюро нацбезпеки Польщі кажуть, що не мають жодних підстав чекати цілеспрямованих атак на територію країни. Але вже думають над запровадженням системи інформування прикордонних мешканців про ракетні удари в Україні.

Ще вчора світ стояв на межі серйозної ескалації війни, а Польща була готовою задіювати 4 статтю договору НАТО через загрозу національній безпеці. Але сьогодні вже можна говорити про те, що криза минула. Звідки б не була випущена ця ракета, висновок один - інциденту б не було, якби Україна мала модернізовану систему протиповітряної оборони.