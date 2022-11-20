Чи будуть вихідні на Новий рік і Різдво: що треба знати українцям [ Редагувати ]
Другий місяць осені добігає кінця і ми не встигнемо оговтатися, як час готуватися до новорічних та різдвяних свят. Зазвичай, це період канікул, довгих вихідних, гарного п'янкого настрою і подарунків.
За календарем на 2022-2023-й рік, 1 січня - це неділя, а 7 січня - субота, 25 грудня 2022-го також випадає на неділю.
Згідно статті 73 Кодексу законів про працю наступні понеділки за святами, тобто, 26 грудня, 2 і 9 січня мали би бути додатковими вихідними днями.
У 2022 році через воєнний стан додаткові вихідні були скасовані в Україні, починаючи від свята 8-го березня.
Наразі воєнний стан подовжено в Україні. Четвертий раз його пролонгували на 90 днів до кінця лютого.
Якщо війна в країні триватиме, тоді про додаткові вихідні на Новий рік і Різдво Христове можна буде й не думати.
Звісно, такі нормативи стосуються державних підприємств, установ і організацій. Якщо ви працівник приватної компанії, вона може встановлювати свої графіки роботи і відпочинку для персоналу.
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