Впродовж наступних кількох місяців світ зіткнеться з загрозою глобального дефіциту дизельного палива. Про це пише Bloomberg.

У США запаси дизеля та мазуту впали мінімуму за чотири десятиліття. Його спотова вартість у Нью-Йорку в 2022 році зросла на 50%, а на початку листопада ціна сягнула $4,9 за галон (3,78 літра - ред.) - вдвічі більше, ніж торік.

Дефіцит відчувається також на північному заході Європи, де запаси впали до найнижчого рівня з 2011 року. Ф'ючерсні контракти на дизель на $40 дорожчі, ніж на нафту сорту Brent, хоча традиційна сезонна премія становить $12.

Дизель ще більше подорожчає, коли 5 лютого набуде чинності ембарго на імпорт нафтопродуктів з росії до ЄС. У листопаді доля російського дизеля в ЄС становить 44%.

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США та Велика Британія ще в березні ввели ембарго на російську нафту та нафтопродукти через вторгнення росії в Україну. Слідом за ними ЄС вирішив до 5 грудня відмовитися від морських поставок нафти з рф.

4 листопада країни G7 та Австралія остаточно домовилися про встановлення фіксованої ціни на російську нафту. Узгодити цінову стелю планується до кінця листопада. росія відмовилася постачати енергоресурси за обмеженими цінами.

З 5 грудня Євросоюз і Велика Британія заборонять надавати послуги з транспортування та страхування у разі, якщо ціна російської нафти, яка продається, буде вищою від стелі. Поки що її не визначено, але повідомлялося, що її можуть встановити на рівні $60 за барель.