Число загиблих при ракетних ударах по Україні досягло 10 [ Редагувати ]
Джерело: МВС України
Внаслідок російських ракетних ударів по Україні 23 листопада загинули щонайменше 10 людей.
Про це повідомляється у Facebook міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.
"Росія продовжує завдавати масованих ракетних ударів по мирному населенню всієї України. Сьогодні є три влучання в багатоповерхові будинки. На жаль, 10 людей загинули. Лише з 10 жовтня і по 23 листопада росіяни здійснили майже 600 ракетних атак по нашій території", - зазначив він. .
В ефірі телемарафону міністр повідомив, що на даний момент відомо про близько 50 поранених, і це число ще може зрости протягом сьогоднішньої ночі і завтрашнього дня.
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