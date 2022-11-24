Станом на ранок четверга, 24 листопада, у Києві не ходять трамваї. Про це повідомляється у Telergam державної адміністрації Києва.

Їх маршрути продублюють автобусами.

Так, на 7 трамвайних маршрутах курсуватимуть автобуси:

№ 1 "Михайлівська Борщагівка - вул. Старовокзальна"

№3 "ст. Ромена Роллана - вул. Старовокзальна"

№ 12 "Пуща Водиця - пл. Шевченка"

№ 14 "Отрадний масив - пл. Контрактова"

№18 "пл. Контрактова - вул. Старовокзальна"

№19 "пл. Шевченка - пл. Контрактова"

№28 "вул. Милославська - пл. Дарницька"

У повідомленні КМДА не вказується причина, але, ймовірно, трамваї не ходять через наслідки вчорашньої ракетної атаки та масового знеструмлення столиці.