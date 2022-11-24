У Києві зупинилися трамваї: замість них вийшли автобуси [ Редагувати ]
Фото: epravda
Станом на ранок четверга, 24 листопада, у Києві не ходять трамваї. Про це повідомляється у Telergam державної адміністрації Києва.
Їх маршрути продублюють автобусами.
Так, на 7 трамвайних маршрутах курсуватимуть автобуси:
- № 1 "Михайлівська Борщагівка - вул. Старовокзальна"
- №3 "ст. Ромена Роллана - вул. Старовокзальна"
- № 12 "Пуща Водиця - пл. Шевченка"
- № 14 "Отрадний масив - пл. Контрактова"
- №18 "пл. Контрактова - вул. Старовокзальна"
- №19 "пл. Шевченка - пл. Контрактова"
- №28 "вул. Милославська - пл. Дарницька"
У повідомленні КМДА не вказується причина, але, ймовірно, трамваї не ходять через наслідки вчорашньої ракетної атаки та масового знеструмлення столиці.
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