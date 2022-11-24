70% Києва без світла, воду дали лише на лівому березі [ Редагувати ]
Станом на ранок четверга, 24 листопада, через наслідки ракетних ударів 70% Києва залишається без світла. Про це повідомляється у Telergam мера Віталія Кличка.
За словами мера, енергетики та водоканал працювали всю ніч. Вже відновили водопостачання на лівому березі, на правому планують у першій половині дня.
70% відсотків столиці поки що залишається без електрики. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше її повернути. Однак зазначають, що це залежатиме від відновлення балансу в енергосистемі України.
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