Станом на ранок четверга, 24 листопада, через наслідки ракетних ударів 70% Києва залишається без світла. Про це повідомляється у Telergam мера Віталія Кличка.

За словами мера, енергетики та водоканал працювали всю ніч. Вже відновили водопостачання на лівому березі, на правому планують у першій половині дня.