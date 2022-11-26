Переговорів не буде. Принаймні, за участі президента Франції Еммануеля Макрона. Таку позицію озвучив президент Азербайджану Ільхам Алієв. Зустріч президента Азербайджану та прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна мала відбутися 7 грудня у Брюсселі. Тема перемовин, звісно, конфлікт у Карабаху, який, до речі, став і однією з тем саміту ОДКБ. Детальніше - Богдан Вербицький.

Це б могло виглядати солідно, пафосно, геополітично. Але... це - ОДКБ. Тому ніяких шансів. І останній саміт цієї організації - тому підтвердження.

"Добро Пожаловать". Кортеж президента рф супроводжував мітинг на його підтримку. Втім, це не єдиний пікет в Єревані. Куди чисельнішим був мітинг проти російського президента. І замість "добро пожаловать" тут - "Путін убивця".

А що путін в Єревані робить? У столиці Вірменії відбувся черговий саміт ОДКБ - організації договору про колективну безпеку. Організація, до якої входять росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. Останні, до речі, регулярно між собою воюють. Але тема зустрічі цього тижня - конфлікт у Карабаху - між Азербайджаном та Вірменією.

володимир путін, президент рф:

Обсуждали вопросы регионального характера. В том числе вопросы урегулирования в регионе.

Та результат ніхто з лідерів 5 країн, так і не розповів. А все тому, що результату переговорів з головної теми немає. А Вірменія їх вимагає.

Мовляв, союзники по ОДКБ не стали допомагати Вірменії у війні проти Азербайджану. І прем'єр Пашинян своє ставлення до саміту показує... дистанцією! Просить навіть президента Киргизстану посунутися. Аби подалі від путіна стояти.

Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі:

Не наше дело кого-то удерживать. Наше дело реагировать. Давайте договоримся, давайте всё сделаем, чтобы не гибли там люди.

Лукашенко цинічно закликає до переговорів й Україну... До речі, про паралелі. Чи можливо проводити паралелі між цими війнами - між росією та Україною, та Азербайджаном і Вірменією? У Франції, приміром, шестеро сенаторів навіть ініціювали резолюцію із закликом засудити Азербайджан... за агресію.

Хоча, за статутом ООН, країна повернула свої окуповані території. Крім того, французькі політики пропонують накласти нафтове та газове ембарго (за аналогією росії). Мовляв, обидві країни - агресорки. Офіційний Баку назвав це неприпустимим та обурливим. І в результаті - Азербайджан відмовився від мирних переговорів із Вірменією за посередництва Еммануеля Макрона, які мали відбутися в Брюсселі, 7 грудня.