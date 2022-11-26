У росії призначили нового "смотрящего" за в'язницями на території рф та тимчасово окупованих територіях України. Ним став відомий кримінальний авторитет Армен Саркисян (прізвисько - Армен Горлівський). Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Одним з головних напрямків діяльності нового "смотрящего" визначено створення нової "приватної військової компанії". Впродовж обмеженого часу нова структура має завербувати значну кількість "новобранців".

Зразком для проекту має стати сумнозвісна ПВК "вагнер". "Новобранців"для пвк, які гратимуть роль штурмовиків, набиратимуть у місцях позбавлення волі.

"Проект" має посилити окупаційний контингент та створити внутрішню конкуренцію серед російських ПВК і зокрема створити противагу фактичній монополії Пригожинському "Вагнеру.

Спонсором нової ПВК виступає російсько-вірменський бізнесмен Самвел Карапетян.

Армен Саркисян (Армен Горлівський) - кримінальний авторитет з Горлівки. Вважається близькии до сім’ї президента-втікача Віктора Януковича та пов’язаний з іще одним кримінальником - Юрієм Іванющенком (Юра Єнакієвський).

Саркисян перебуває в українському розшуку як один з організаторів убивств на Майдані. Тіньовий наглядач всього бізнесу в окупованій Горлівці. Від 24 лютого займається мародерством та "віджимом" бізнесів на окупованих територіях України.

Самвел Карапетян - прокремлівський бізнесмен вірменського походження. Власник пов’язаної з "Газпромом" компанії "Ташир холдинг", в яку також входить компанія "Електричні мережі Вірменії". Один зі спонсорів російської агресії проти України.

Нагадаємо, журналісти "Інтера" створили сюжет про те, як структура найманців ПВК "Вагнера" інтегрується у політику, військо та бізнес рф.