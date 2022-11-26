Названо найбільш заміновану область України [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Херсонська область серед усіх деокупованих територій України виявилася найбільше замінованою.
Про це повідомляє в Facebook голова Національної поліції Ігор Клименко.
Як зазначає Клименко, саперні підрозділи поліції вже обстежили майже 450 га звільнених територій області і вилучили понад 3,5 тисячі вибухонебезпечних предметів.
"Завдяки роботі розміновувачів вдалося врятувати сотні, а то й тисячі життів", - підкреслив очільник Нацполіції.
При цьому він наголосив, що присутність поліцейських підрозділів у Херсонській області стала можливою саме внаслідок ефективної роботи вибухотехнічних груп.
"Багато людей евакуюються, щоб знайти прихисток у спокійніших регіонах країни. Але й чимало містян залишаються у своїх домівках. І нам потрібно забезпечити їм максимально можливу безпеку", - зауважив голова Нацполіції.
За його даними, на звільнених територіях регіону поновлено роботу семи підрозділів поліції, з них чотири - у самому Херсоні. Загалом у місті несуть службу 850 поліцейських.
Крім того, працюють спеціалізовані слідчо-оперативні групи, які документують воєнні злочини російських військовослужбовців та їхніх посіпак. Наразі таких у Херсонській області зафіксовано 578.
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