Херсонська область серед усіх деокупованих територій України виявилася найбільше замінованою.

Про це повідомляє в Facebook голова Національної поліції Ігор Клименко.

Як зазначає Клименко, саперні підрозділи поліції вже обстежили майже 450 га звільнених територій області і вилучили понад 3,5 тисячі вибухонебезпечних предметів.

"Завдяки роботі розміновувачів вдалося врятувати сотні, а то й тисячі життів", - підкреслив очільник Нацполіції.

При цьому він наголосив, що присутність поліцейських підрозділів у Херсонській області стала можливою саме внаслідок ефективної роботи вибухотехнічних груп.

"Багато людей евакуюються, щоб знайти прихисток у спокійніших регіонах країни. Але й чимало містян залишаються у своїх домівках. І нам потрібно забезпечити їм максимально можливу безпеку", - зауважив голова Нацполіції.

За його даними, на звільнених територіях регіону поновлено роботу семи підрозділів поліції, з них чотири - у самому Херсоні. Загалом у місті несуть службу 850 поліцейських.

Крім того, працюють спеціалізовані слідчо-оперативні групи, які документують воєнні злочини російських військовослужбовців та їхніх посіпак. Наразі таких у Херсонській області зафіксовано 578.