Удари рф по об'єктах енергетики не впливають на ситуацію на фронті - Подоляк [ Редагувати ]
Удари російських військ по об'єктах української енергетики не впливають на ситуацію на фронті. Про це повідомляється у Twitter радника голови Офісу президента Михайлан Подоляка.
російські атаки по об'єктах енергетики - це не лише про вимкнення світла. Це перервані операції, скасований діаліз, вимкнені апарати ШВЛ, швидка, що не приїхала. Чи впливає це на ситуацію на фронті? Ні. Просто фашизм 21 століття - терор цивільних міст під схвальні оплески Z-пропаганди.
по темі
Колишній найманець ПВК "Вагнера" Євгеній Нужин, якого стратили росіяни, добровільно повернувся до рф у рамках обміну полоненими.
Заздалегідь передбачити дату нового ракетного удару російської армії по Україні неможливо
У суботу вранці, 26 листопада, російські війська, застосувавши артилерію, завдали кілька ударів по Куп'янську Харківської області
Українські захисники за останню добу знищили ще понад півтисячі окупантів
Збройні сили України і далі винищують армію окупантів