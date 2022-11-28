У Чорному морі зʼявився російський корабель з ракетами типу "Калібр" [ Редагувати ]
У Чорному морі вперше за кілька днів з'явився російський корабель з крилатими ракетами "Калібр", що може свідчити про підготовку нових ударів по Україні. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
В Чорному морі з’явився - вперше за тривалий час, декілька діб не було - ракетоносій на чергуванні. Це надводний ракетоносій, несе вісім ракет типу "Калібр" на борту...
Треба усвідомлювати, що сигнали повітряної тривоги не можна ігнорувати. Початок тижня може ознаменуватись новими ракетними ударами.
У пунктах базування перебувають споряджені ракетоносії, які можуть вийти у море і завдати ракетних ударів упродовж кількох годин. Завадити виходу кораблів у Чорне море може штормова погода, але для пуску ракет це не становить загрози.
Нагадаємо, 15 листопада російська армія завдала наймасовішого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Рашисти випустили 96 крилатих ракет, 75 збила українська ППО.
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