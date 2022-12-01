Пацієнти з ВІЛ отримали 209 600 курсів АРВ -терапії за час повномасштабного вторгнення [ Редагувати ]
З початком активних воєнних дій більше 129 тис людей, які живуть з ВІЛ в Україні, опинились під загрозою переривання лікування. Найбільша пацієнтська організація БО "100% Життя", здійснила логістичне диво, розробивши нові шляхи постачання ліків та доставила 25,5 тонн препаратів на склади у Польщі і за три дні розвезла їх по всіх регіонах України. На екстрений запит Центру громадського здоров’я та "100% Життя" найбільші донори та партнери у сфері боротьби із ВІЛ — Глобальний фонд, PEPFAR, USAID, UNAIDS погодили терміновий план закупівлі ліків для України.
В результаті 209 600 курсів АРВ-терапії було завезено в Україну після 24 лютого, на які програма PEPFAR виділила 13 мільйонів доларів США. На сьогодні всі пацієнти з ВІЛ забезпечені лікуванням та мають запас препаратів АРВ-терапії, а відтак захищені.
"З перших днів війни, коли частина України була під окупацією, наші активісти з регіональних відділень БО "100% Життя" разом з МОЗ організували «дороги життя» і доставляли пацієнтам АРВ-терапію човнами, пішки чи на велосипедах, долаючи блокпости та потрапляючи під обстріли росіян. Говорячи мовою воєнного часу, сьогодні упаковка ліків для пацієнта з ВІЛ — це як "броніжелет". Те, що нам вдалося зробити разом із партнерами для захисту тисяч пацієнтів із ВІЛ — це найбільша та найтихіша операція з порятунку українців під час війни та спільної координації на рівні “міжнародні партнери - держава - пацієнт", - говорить Дмитро Шерембей, голова БО "100% Життя".
Саме під гаслом "ЗАХИЩЕНІ" пройшла зустріч активістів до Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/ СНІД біля меморіалу "Червона стрічка" в Києві. Активісти разом із партнерами: Міністерством охорони здоров’я, Центром громадського здоров’я, UNAIDS, представниками донорського ком’юніті, Фонду Олени Пінчук, Альянсу громадського здоров’я та інших партнерів закрили меморіал «Червона стрічка» мішками з піском, захищаючі від можливого руйнування під час російських обстрілів. Цей жест символізує, що так само завдяки лікуванню захищені пацієнти з ВІЛ.
"Від імені Об’єднаної програми ООН зі СНІДу хочу підкреслити, що ми солідарні з українцями у боротьбі за життя у цей складний час, як ми солідарні з Україною на шляху боротьби з епідемією ВІЛ протягом багатьох років. Досвід останніх дев’яти місяців підтвердив, що громадський сектор в Україні ладен демонструвати ефективність у надзвичайних умовах. Ми зі свого боку докладаємо максимум зусиль аби надавати підтримку там, де це найбільше необхідно. Аби кожен пацієнт із ВІЛ мав доступ до лікування та послуг, а отже залишався захищеним", — Роман Гайлевич, директор UNAIDS в Україні.
"Система охорони здоров’я працює, незважаючи на безпрецидентні виклики, спричиненні російською терористичною тактикою війни проти цивільного населення. Пацієнти із хронічними захворюваннями, які залежать від пожиттєвої терапії, такі як пацієнти з ВІЛ, опинились у зоні подвійних ризиків. Сьогодні завдяки ефективному партнерству міжнародних донорів, держави та пацієнтських організацій, близько 130 000 пацієнтів із ВІЛ в Україні забезпечені терапією на найближчий рік", — заступник Міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар, Ігор Кузін.
Дізнатись більше про історії допомоги пацієнтам із ВІЛ під час війни, можна за хештегом #захищені
Контакт для ЗМІ: Наталя Красненкова, 067 465 54 26 ( what’s up, telegram)
Довідка про епідемію ВІЛ/СНІДу в Україні (за даними Центру громадського здоров’я МОЗ України):
- Україна сьогодні посідає одне з перших місць серед країн європейського регіону за кількістю ВІЛ-позитивних осіб.
- Кожна третя ВІЛ-позитивна людина досі або не знає свій ВІЛ-статус, або залишається поза межами медичного нагляду і, відповідно, не отримує лікування (АРВ-терапію)
- За оціночними даними, на початок 2022 року в Україні проживало 244 877 людей з ВІЛ ( у тому числі 200 000 людей на підконтрольних Україні територіях)
- Станом на початок 2022 року більше 129 тис ВІЛ-позитивних українців отримували лікування АРВ-терапією (тоді як ще у 2009 році - 15 871 особи). Терапія дозволяє людям з ВІЛ жити.
- Попри війну, в Україні доступні опції пройти тестування на ВІЛ у свого сімейного лікаря чи інфекціоніста, на базі громадськиї організацій. Тестування на ВІЛ в Україні є безкоштовним.
- Знайти найближчий пункт тестування можна за посиланням https://prozdorovia.in.ua/de-projty-test/
- Нагадуємо, що основним шляхом передачі ВІЛ залишається статевий — 65%, з них 62,1% гетеросексуальний контакт, близько 3% гомосексуальний
- Вчасне діагностування ВІЛ-статусу та початок лікування — гарантує довге повноцінне життя.
- Все про ВІЛ за посиланням https://prozdorovia.in.ua/choise/
- 0 800 500 451 — Гаряча лінія з питань ВІЛ/СНІД. Працює цілодобово, включно з вихідними та святковими днями.
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